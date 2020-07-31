به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی یکی از بازیکنان کلیدی پرسپولیس در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر بود که تاثیر زیادی در چهارمین قهرمانی متوالی این تیم در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر داشته است.

هافبک سرخپوشان پایتخت که این روزها به دلیل مصدومیت همراه با سایر هم تیمی‌های خود تمرین نمی‌کند یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد اما با توجه به بندهای مندرج در قرارداد خود می‌تواند در ازای پرداخت پول رضایتنامه خود، این تیم را به مقصد باشگاه‌های خارجی ترک کند.

ترابی که دو پیشنهاد از لیگ ستارگان قطر و یک باشگاه اروپایی دارد تصمیم گیری در این خصوص را به پایان بازی‌های پرسپولیس در فوتبال باشگاهی ایران موکول کرده است.

پرسپولیس با وجود تثبیت قهرمانی خود در رقابت‌های لیگ برتر باید تا پایان مردادماه در چهار هفته باقیمانده بازی کند. همچنین راهیابی این تیم به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور نیز برای سرخپوشان اهمیت پیدا کرده است و ترابی نمی‌خواهد تا پایان این بازی‌ها درباره باشگاه مد نظر فصل آینده خود تصمیم بگیرد.

همچنین اسم این بازیکن از سوی باشگاه پرسپولیس برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که بصورت متمرکز در کشور قطر برگزار می‌شود ارسال شده است. بنابراین ترابی در صورت انتقال به باشگاه قطری حاضر در این بازی‌ها نیز با مشکل روبرو خواهد شد.