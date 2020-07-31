تعرض به هواپیمای مسافربری ایران نشانه ضعف آمریکایی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی صبح امروز در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که در مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر اقامه شد، با تبریک عید قربان و دهه امامت و ولایت اظهار کرد: عید قربان از اعیاد بزرگ مسلمانان است، روزی که باید بر خواهش‌های و هواهای نفسانی پیروز و آنها را در آن قربانی کرد.

وی به اهمیت و جایگاه عید سعید قربان اشاره کرد و افزود: عید قربان و روز پیروزی انسان بر نفس شیطان است و به همین دلیل نیاز است که این عید مهم و اسلامی بزرگ را گرامی داشته شود.

امام جمعه شادگان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به تعرض دو جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری، ایران تصریح کرد: مزاحمت جنگنده‌های آمریکایی برای هواپیماهای مسافربری ایرانی، به خاطر ترس و وحشت آمریکا از موقعیت و دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین پیروزی ایران در جبهه مقابله با غرب است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با ابزاری که در اختیار دارد و با استفاده از ظرفیت جریان مقاومت در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند پاسخ دندان شکنی به اقدامات نظامی دشمن بدهد.

حجت اسلام شرفی در پایان گفت: اطاعت از رهبر معظم انقلاب و تلاش در راستای حفظ وحدت و همدلی رمز موفقیت ما در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان است.