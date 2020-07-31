گفتمان فرهنگی مطالبه گری در چهارمحال وبختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گفتمان برتر فرهنگی روز پنج شنبه با موضوع اصول و شیوه‌های مطالبه‌گری در نظام اسلامی در چهارمحال وبختیاری به همت تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به اینکه در مسیر مطالبه گری باید به سه اصل توجه کرد، اظهار داشت: مطالبه گری که در مسیر ولایت فقیه نباشد انحراف است.

حجت الاسلام مهدی طاهری بیان کرد: هر مطالبه گری مطالبه گری نیست و مطالبه گری باید بر اساس روش‌های صحیح انجام شود.

وی تاکید کرد: مطالبه‌گری حق است و در حوزه نظام اسلامی باید ذیل نظر ولایت فقیه شکل گیرد و مبتنی بر حق باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار کرد: کشور به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

عبدالرضا علی‌محمدی بیان کرد: امروز شاهد تحقق آرمان‌های انقلاب هستیم.

وی ادامه داد: اگر امروز شاهد این هستیم که برخی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب محقق نشده است، آن نیز به علت کم کاری برخی از مسئولان بوده است.

وی تاکید کرد: برخی مدیران ناکارآمد موجب شده است که برخی از آرمان‌های انقلاب محقق نشود.

وی اظهار کرد: مطالبه گری صحیح موجب حل برخی از مشکلات و ضعف‌ها در جامعه می‌شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: حذف لایه‌های پنهان فساد در جامعه ضروری است و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

احمد راستینه ادامه داد: مطالبه‌گری در جامعه باید به یک گفت و گو و مدل اجتماعی مبتنی بر مقتضیات زمان تبدیل شود.

وی ادامه داد: تسهیل در ازدواج جوانان یکی از مهمترین مطالبات در حوزه مجلس به شمار می‌رود که این مهم مورد مورد توجه قرار می‌گیرد.