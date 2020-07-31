به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۷۸۵ مورد ابتلای جدید به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بنابراین، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۷۰ هزار و ۳۷۹ نفر افزایش یافته است.

در همین حال، تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلا به کرونا به ۵۰۳ نفر افزایش یافته است.

این آمار در حالی است که پیشتر مقامات صهیونیست فاش کردند شمار دقیق مبتلایان به کرونا ۲۰۰ هزار نفر است.