پویش مردمی «قربانیِ قربان، اطعامِ غدیر» در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فتاحی با بیان اینکه مشکلات ناشی از ویروس کرونا در سال جاری برای برگزاری برنامه ها و مناسک دهه ولایت محدودیت هایی را ایجاد کرده است اعلام کرد: با ایجاد ستاد غدیر استان تهران متشکل از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح‌ها و برنامه‌هایی برای برگزاری هرچه شایسته‌تر مناسک اعیاد قربان و غدیر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در شهر تهران تدارک دیده شده است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان و سنت قربانی در این عید که یکی از سنت های نهادینه شده در فرهنگ جامعه ما است تصریح کرد: هرساله در این عید سعید بسیاری از مردم خداجوی اقدام به ذبح قربانی و توزیع نذورات بین مستمندان و نیازمندان می‌کنند؛ اما امسال در شرایطی که در بحران شیوع ویروس کرونا در جامعه هستیم و امکان برخی فعالیت ها به سبب شیوع ویروس وجود ندارد پویش خداپسندانه «قربانی قربان، اطعام غدیر» با هدف کمک به این مسئله شکل گرفته است.

وی در تشریح این پویش مردمی اظهار داشت: در این طرح از عموم مردم دعوت می‌شود تا با تماس با تلفن ثابت به شماره ۷۳۵۵ و درج کد ۱۴ و یا شماره گیری کد دستوری #۰۲۱۱۸۸۷۷* با تلفن همراه و همچنین از طریق اپلیکیشن بانی خیر (banikheir.ir)، در این پویش که با هدف اطعام مستمدان آغاز شده است مشارکت کنند.

در ادامه فتاحی با بیان اینکه با استفاده از بانک اطلاعاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر خیریه‌ها ارسال گوشت قربانی و غذا برای نیازمندان واقعی صورت خواهد گرفت، از استقبال مردمی نسبت به این پویش خداپسندانه ابراز امیدواری کرد.