امروز آخرین مهلت تکمیل فرم خوداظهاری بیماری کرونا در کنکور ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۳۹۹ کشور در نوبت صبح روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، جمعه ۱۷ مرداد ماه و شنبه ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

الزام تکمیل فرم خوداظهاری برای همه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

تکمیل فرم خوداظهاری ویژه داوطلبان مبتلا به بیماری کرونا: به منظور ارائه خدمات به آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند) این سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است.

بر این اساس داوطلبانی که علائم بیماری آنها از تاریخ ۲ مرداد ۹۹ به صورت قطعی تایید شده، لازم است تا روز جمعه ۱۰ مرداد ۹۹ با مراجعه به سایت سازمان سنجش (بخش آزمون کارشناسی ارشد) فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند.

داوطلبانی که این فرم را تکمیل کنند براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت از سایر داوطلبان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان‌های تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه سایر داوطلبان مبتلا به بیماری کرونا برگزار خواهد شد. پس از اتمام مهلت ثبت نام، امکان تغییر در درخواست به هیچ وجه وجود ندارد.

تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه داوطلبان آزمون: همه داوطلبان این آزمون لازم است از روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ به سامانه خودارزیابی بیماری کرونا به آدرس https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام و پرینت گواهی سلامت صادره شده را در روز برگزاری آزمون به حوزه امتحانی تحویل دهند.

آغاز توزیع کارت آزمون از دوشنبه ۱۳ مرداد

داوطلبان متقاضی هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر کدرشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت سازمان سنجش آموزش کشور پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) صبح روز شنبه ۱۸ مرداد ۹۹ است. آدرس حوزه‌های رفع نقص در سایت سازمان سنجش درج شده است.