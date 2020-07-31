رسول پناه با سکوتش هم دردسرساز است/ شکاف در عمق رابطه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر باعث خلق رکوردی جدید در تاریخ این مسابقات شده است تا فرصت مناسبی برای شادی هواداران و خوشحالی اعضای تیم به وجود بیاورد.

با این حال مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم مدیریت مناسب باعث شده سرخپوشان بیش از پیش نگران احکام انضباطی از سوی فیفا در قبال مطالبات مربیان و بازیکنان خارجی پیشین خود باشند.

مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره که پس از کناره گیری محمدحسن انصاریفرد، سرپرستی باشگاه پرسپولیس را بر عهده گرفت پس از رتق و فتق امور جاری، تصمیم به پرداخت مطالبات طلبکاران گرفت.

با این حال او برای اینکه حاشیه‌ای در مسیر توافق با اعضای خارجی پیشین پرسپولیس به وجود نیاید و بتواند مشکلات داخلی باشگاه را بدون حاشیه پیش ببرد اقدام به ممنوع المصاحبه کردن تمام اعضای باشگاه گرفت.

تصمیمی که هر از چندگاهی توسط معاونان وی مورد نقض قرار گرفت تا بتوانند در مقابل ابهامات و اتهامات فراوان، توضیحاتی را ارئه دهند.

رسول پناه نیز چندبار برای اینکه شفاف سازی کند به رسانه‌ها از جمله تلویزیون پاسخگو بود اما صحبت‌های پرحاشیه یکی از مجریان تلویزیونی پس از پوکر قهرمانی این تیم باعث شد تا سرخپوشان تصمیم به تحریم برنامه‌های صدا و سیما بگیرند.

با این حال رسول پناه و سایر مسئولان این باشگاه برای ایجاد حاشیه حتی نیازی به مصاحبه هم ندارند! باشگاه پرسپولیس که رسیدگی به پرونده‌های سنگین محکومیت خود را کاملاً غیر شفاف و محرمانه پیش می‌برد تصمیم به دعوت از برانکو ایوانکوویچ و گابریل کالدرون سرمربیان پیشین این تیم در جشن قهرمانی فصل جاری سرخپوشان گرفت؛ دقیقاً دو مربی که بیشترین طلب را هم از باشگاه دارند.

این دعوت با واکنش تند یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و تنی چند از بازیکنان باتجربه این تیم روبرو شد. یحیی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خواهان پایان «شوآف ها» و پرداخت طلب برانکو و کالدرون برای جلوگیری از محرومیت باشگاه در نقل و انتقالات تابستانی شد.

بازیکنان با تجربه نیز بابت عدم دریافت مطالبات فصول گذشته خود از رسول پناه شاکی هستند که نشان می‌دهد مدیریت فعلی باشگاه به جای ساختن روزهای خوش برای هواداران و اعضای تیم به دلیل رسیدن به چهارمین قهرمانی متوالی فعلاً باعث ایجاد شکاف بین بدنه مدیریت و رختکن تیم شده است.