به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اِسکای نیوز، «ژایر بولسونارو» رئیس‌جمهور برزیل که در هفته های گذشته اعلام کرده بود که به کرونا مبتلا شده و تاکنون ۳ باز نیز تست کووید-۱۹ وی مثبت اعلام شده است، از وضعیت بد جسمانی خود خبر داد.

رئیس‌جمهور برزیل در این خصوص گفت: آزمایش خون دادم و نسبت به روز قبل احساس ضعف بیشتری می‌کنم که علت آن به گفته پزشکان معالج، عفونت ریه است. بعد از ۲۰ روز قرنطینه من مشکلات دیگری دارم و ریه من عفونت پیدا کرده است.

این درحالی است که رسانه های خبری اعلام کرده اند که همسر وی که مقام پنجم کابینه این کشور به شمار می آید هم به کرونا مبتلا شده است.

«ژایر بولسونارو» که به دلیل پیروی های بسیار زیاد از رئیس جمهور آمریکا از وی به ترامپ برزیلی یا ترامپ استوایی یاد می شود، در ابتدا ابعاد خطرناک این بیماری را نادیده گرفته و آن را انکار می کرد؛ وی پس از ابتلا به این بیماری نیز اعلام کرده بود که از تأثیر مثبت داروی هیدروکسی‌کلروکین مطمئن است.