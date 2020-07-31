۸۰۱ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی ایلام پرداخت شد

رضا محمدرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری، ایلام استان برتر در پرداخت تسهیلات و جذب منابع برای واحدهای تولیدی از محل منابع تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شده است.

وی افزود: سهم استان ایلام از این تسهیلات ۸۰۱ میلیاردریال بوده که با کمک هفت بانک عامل خوشبختانه ۱۰۰ درصد منابع اختصاصی استان جذب شده استا.

محمدرحیمی عنوان کرد: باتوجه به شناور بودن جذب منابع این تسهیلات مکاتبات لازم برای تخصیص مبالغ جدید یا سهمیه استفاده نشده سایر استان‌ها به ایلام صورت گرفته است.

وی گفت: گفتنی است این تسهیلات در سه بخش طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، بازسازی و نوسازی صنایع و سرمایه درگردش تدوین شده است.