بلایی که کنکور تحصیلات تکمیلی سر آموزش عالی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: کنکور دکتری برگزار شد و دانشگاه آزاد در تعامل با سازمان سنجش پذیرای ۲۵۰۰۰ داوطلب با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود.

وی افزود: به بهانه برگزاری کنکورهای کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در مردادماه لازم دانستم نکاتی پیرامون مساله حذف کنکور مطرح کنم تا باب گفتگویی جدید در این موضوع باز شود.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: البته با طرح این مباحث نمی‌خواهیم بر دغدغه عزیزانمان که منتظر برگزاری کنکور پراسترس امسال هستند، چیزی بیافزاییم چرا که دیروز غفلت کردیم و امروز چاره‌ای جز برگزاری کنکور نداریم و امید آن دارم امسال را با همه مشکلاتش پشت سر بگذاریم.

طهرانچی با طرح این پرسش که چرا نمی‌توانیم از کنکور جدا شویم؟ اظهار کرد: برگزاری کنکور برای ورود به تحصیلات تکمیلی بدین معناست که سوابق تحصیلی دانشجو طی چهار سال کارشناسی و دو سال کارشناسی‌ارشد، نمی‌تواند معیار خوبی برای ورود به مرحله بعد باشد و لازم است دانشجو برای ورود به تحصیلات تکمیلی در یک آزمون تستی شرکت کند، آزمونی که اقتصادی عجیب پیرامونش شکل گرفته‌است. جالب است بدانید که دانشگاه‌های مطرح دنیا به همین دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی‌اش پذیرش می‌دهند!

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در میان اعضای هیات علمی که نظاره‌گر کیفیت دانشجویان ورودی تحصیلات تکمیلی هستند اتفاق نظر کامل بر ناکارآمدی کنکور تحصیلات تکمیلی وجود دارد و امروز باید اعتراف کرد همان بلایی که کنکور کارشناسی بر سر آموزش و پرورش آورده با برگزاری کنکور تحصیلات تکمیلی بر سر آموزش عالی آمده‌است.

وی در ادامه بیان کرد: چرا سوابق تحصیلی و نمرات مستمر ترمی دانشجو در دوره کارشناسی و یا کارشناسی‌ارشد نمی‌تواند اعتبار بخش وضعیت دانشجو برای ورود به مقطع بعد باشد؟ کنکور تحصیلات تکمیلی چه مزیتی دارد؟ حتما تستی بودن و در یک روز بودن کنکور نقطه ضعف و یکسان بودن سطح امتحان، امنیت و عاری از تقلب بودن، نقطه قوت آن هستند. اما چرا نمی‌توان این دو مزیت را به درون دانشگاه برد و با انجام امتحانات تشریحی مستمر ترمی نقطه ضعف تستی بودن سئوالات و در یک روز بودن آزمون را برطرف کرد.

طهرانچی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که سازمان سنجش آموزش کشور از یک سازمان مجری سنجش به سازمان تنظیم‌گر سنجش تحصیلی تبدیل نشود ما در چنبره کنکور گرفتاریم و روز به روز شاهد تخریب پایه‌های آموزش کارشناسی در کشور خواهیم بود. البته ترمی که به صورت مجازی گذشت مشکلات آزمون‌های پایان ترم همه دانشگاه‌ها را عیان ساخت و نشان داد که امروز نظام ارزش‌گذاری آموزش چالش جدی آموزش عالی است.