بستری ۶۸ نفر مبتلا به کرونا در استان اردبیل/ ۶ نفر جان باختند

محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده که نسبت به آمار قبلی روند افزایشی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۴۱۲ نفر است، افزود: از این تعداد ۶۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند، ۶۶ مورد ترخیص و ۶ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: امید است مردم امروز به مناسبت عید قربان در حد توان از برگزاری دورهمی ها خودداری کنند و در صورت حضور حتماً از ماسک استفاده نمایند و فاصله لازم را با افراد رعایت کنند.

رضایی بنا ادامه داد: وضعیت بیمارستان‌ها از لحاظ تعداد تخت خالی مناسب نیست لذا توصیه می‌شود مردم در این شرایط بحرانی حتماً نهایت همکاری و مشارکت را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند تا شاهد بازگشت استان به وضعیت عادی باشیم.