درمانگاه کامفیروز جوابگوی نیاز منطقه نیست/ زیرساخت درمانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر ، حجةالاسلام محمد تقی‌زاده ظهر جمعه به فرارسیدن ۵ مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه جمهوری اسلامی ایران، ضمن حضور در مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا علیه‌السلام و تقدیر از خدمات کادر درمان، بیان داشت: شعار امسال به مناسبت این روز شامل سه بخش مهم است «ایران قوی، همبستگی ملی، سلامت اجتماعی» و هر بخش نیاز به تبیین خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: بی‌شک یگانه عامل امنیت هر کشوری در این منطقه‌ی پر حادثه خاورمیانه، قوت و قدرت اوست که ایران اسلامی در سال‌های اخیر با اتکاء بر دانش بومی خویش و اعتماد به جوانان، از لحاظ نظامی قادر به تولید سلاح‌ها و امکاناتی شده که احتمال جنگ و حمله‌ی نظامی به کشور را تقریباً به صفر رسانده و در زمینه‌ی تکنولوژی هم پیشرفت‌هایی را رقم زده که تا حد بسیار زیادی ما را در مقابل تحریم‌های حداکثری و همه جانبه دشمنان مقاوم نموده است.

وی همچنین همبستگی ملی را عمود خیمه‌ی ایران قوی برشمرد و افزود: تا مردم یک کشور با هم همبستگی نداشته و در راه هدف واحد خویش ایستادگی نکنند نه روی قدرت را خواهند دید، نه روی امنیت و نه روی پیشرفت.

امام جمعه کامفیروز تصریح کرد: قطعاً اگر ما تمامی فضائل و ویژگی‌های خوبی را که می‌شود برای یک کشور پیشرفته تصور کرد، در یک خیمه قرار دهیم، عمود و ستون این خیمه همبستگی مردم آن جامعه است که قوام سایر نقاط مثبت کشور به آن است که تا امروز هم‌وطنان ما در برهه‌های مختلف و حوادث گوناگون این همبستگی را از خود نشان داده و آن را به رخ جهانیان کشیده‌اند.

حجت الاسلام تقی زاده در ادامه با اشاره به شرایط خاصی که بیماری کووید ۱۹ بر کشور حاکم کرده راجع به مسئله سلامت اجتماعی گفت: چند ماه اخیر شاهد هجوم ویروس خاصی به اقصی نقاط جهان من جمله ایران بوده‌ایم که متأسفانه توانسته تاکنون قسمت قابل توجهی از مرگ و میر را به خود اختصاص دهد، آنچه که تا این لحظه سازمان بهداشت جهانی و متخصصین جهت مقابله با این ویروس بدان دست یافته‌اند، رعایت نکات بهداشتی است لذا بنده در همین جا حسن استفاده را کرده و به مسئولین خاطر نشان می‌کنم که زیر ساخت‌های بهداشتی بخش کامفیروز ضعیف بوده و یارای مبارزه با چنین بیماری بی‌رحمی را ندارد.

وی تاکید کرد: تنها بیمارستان این بخش که باید پاسخگوی نیاز قریب به ۴۰ هزار نفر جمعیت باشد، با این امکانات ناچیز و بسیار محدود قطعاً جوابگو نخواهد بود.

حجت الاسلام تقی زاده ادامه داد: این بیمارستان پزشک متخصص و پرسنل به قدر نیاز و کفایت را دارا نمی‌باشد و برخی خدمات آن فقط در ساعت خاصی ارائه می‌گردد و در خارج از آن ساعت بیماران باید برای معالجه مسیر ۶۰ کیلومتری تا بیضا را طی کنند از این رو بنده مجدداً و اکیداً از مسئولین خواستارم تا قبل از آنکه دیر شود فکری به حال مشکلات فوق نموده تا سلامت اجتماعی مردم محروم کامفیروز تضمین و تأمین گردد.