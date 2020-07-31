وریا غفوری: تمرین را به خاطر بازگشت دانشگر ترک نکردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال نوشت:

« امروز برخی رسانه‌ها در خبری کذب مدعی شدند وریا غفوری و علی کریمی در اعتراض به بازگشت دانشگر به تمرینات، تمرین روز گذشته استقلال را نیمه کاره رها کرده‌اند.

در همین رابطه وریا غفوری گفت: واقعا بعد از شنیدن این خبر دروغ تعجب کردم. علی کریمی به دلیل درگذشت دختر خاله‌اش، روحیه مناسبی برای تمرین نداشت و با هماهنگی آقا فرهاد در تمرین تاکتیکی شرکت نکرد. من هم مچ پایم درد داشت و چون می‌خواهم به تیم در مقابل سپاهان کمک کنم، با صلاحدید کادرفنی در بخش تاکتیکی شرکت نکردم ولی امروز من و کریمی با قدرت در تمرین خواهیم بود و خود را برای مصاف با سپاهان آماده می‌کنیم.

او افزود: نشر این اخبار کذب از سوی حاشیه‌سازان و بازنشر آن از سوی دیگر حاشیه‌سازان، بدون شک با اهدافی دیگر انجام می‌شود. مجموعه تیم استقلال امروز همدل است و می‌خواهد در بازی‌های باقی مانده دل هواداران را شاد کند و تمام تمرکز ما روی بازی‌های باقی مانده است.»