برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المعلومه، برهم صالح رئیس جمهور عراق در سخنانی به مناسبت عید سعید قربان گفت: این مناسبت امروز ما را به هم افزایی، انسجام و وحدت تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌هایی که کشور در سایه شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و بهداشتی با آن مواجه است، فرا می‌خواند.

وی افزود: مسئولیت و وظیفه ملی، همه احزاب سیاسی را به همکاری و تلاش برای تحقق خواسته‌های ملت‌مان در یک کشور مقتدر دارای حاکمیت، مقابله با فساد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و ساخت آینده‌ای درخور نسل‌های آینده فرا می‌خواند.

برهم صالح در ادامه گفت: برگزاری انتخابات زودهنگام و جلب اعتماد دوباره تمامی شهروندان عراقی با تضمین عادلانه تحقق حق و حقوق انتخاباتی ملت عراق، خواسته‌ای برگشت ناپذیر است.