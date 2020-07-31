دستگیری مرد زنانه پوش با ۲۰۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از مدتی قبل و در پی اعلام سرقت های متعدد لوازم خودرو در محله مهر آباد جنوبی، تیمی از ماموران کلانتری مهرآباد رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار داده و در نخستین گام اقدام به انجام تحقیقات میدانی در محدوده های وقوع سرقت کردند.

نتایج تحقیقات پلیسی انجام شده حاکی از آن بود که چهار سرنشین یک دستگاه خودروی سواری شامل سه مرد و یک زن به محل های سرقت مراجعه کرده و ابتدا سارق زن از خودرو پیاده و با نشان دادن خودرویی، سایر همدستان وی لوازم داخل آن را سرقت کرده و به سرعت از محل متواری شده اند. در همین راستا نیز تعداد گشتی های پلیس در این محدوده افزایش یافت.

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه چند روز پیش ماموران خودرو سارقان را شناسایی کرده و آن را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند. در جریان آن مشاهده کردند که سه مرد و یک زن داخل خودرو بوده و زنی که چادر به سر داشت و تمام صورت خود را پوشانده بود، پس از پیاده شدن از خودرو شروع به پرسه زنی در میان خودروها کرد و در نهایت یک خودرو را به همدستانش نشان داد.

ماموران به محض رویت این موضوع، برای دستگیری این افراد وارد عمل شدند و به همین دلیل تعقیب و گریز میان سارق زن و ماموران آغاز شد. سه مرد دیگر نیز سوار بر خودروی پراید از محل متواری شدند. تعقیب و گریز ماموران با سارق زن ادامه داشت و او با قدرت بدنی بالایی به فرار ادامه می داد تا اینکه سرانجام از سوی ماموران دستگیر و آنجا بود که مشخص شد، او زن نیست و تنها لباس زنانه به تن کرده است.

متهم زنانه پوش به کلانتری منتقل شد و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. او که ۳۲ سال سن داشت در اعترافاتش به ماموران گفت: با پوشش زنانه سعی در اغفال شهروندان و ماموران پلیس داشتم. او همچنین به ۲۰۰ فقره سرقت لوازم خودرو طی دوماه گذشته اعتراف کرد و گفت که این سرقت ها را با همدستی سه فرد متواری انجام داده است.

به گفته سارق دستگیر شده، او در جریان سرقت ها وظیفه داشته با پوشش زنانه خودروهای دارای ایمنی کمتر یا با شیشه و در باز را شناسایی کند و با نشان کردن خودرو، همدستانش برای سرقت اجناس داخل آن وارد عمل شوند.

با تایید این خبر اعلام کرد که این سارقان دستکم شبی ۱۰ الی ۱۵ فقره سرقت مرتکب شده اند. همچنین برای سارق زن نما پرونده‌ای تشکیل شد و او برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. تحقیقات برای دستگیری سه متهم فراری نیز ادامه دارد.