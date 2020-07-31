به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه مربوط به شماره گذاری تعدادی خودرو تاکسی و وانت آریسان دوگانه سوز دارای استاندارد آلایندگی یورو (۴) ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۹ ، به منظور رفع مشکلات موجود در امر نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور و نیز رفع مشکل مالکان تاکسی که برای نوسازی خودروهای خود اقدام به اسقاط تاکسی فرسوده خود کرده اند، با صدور مجوز شماره گذاری تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی دارای استاندارد آلایندگی یورو ( ۴ ) تا پایان مهر ماه امسال موافقت کرد.