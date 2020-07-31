سریال «سلمان فارسی» در شاهرود کلید خورد/آغاز کار در دامنه شاهوار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روایت سلمان از صحابه ایرانی رسول الله (ص) بهانه‌ای شد تا بار دیگر سید داوود میرباقری و تیم همیشه همراهش از امام علی (ع) تا مختار و معصومیت از دست رفته و … بار سفر ببندند و به زادگاه این کارگردان شهیر، یعنی شاهرود بیایند تا تاریخ صدر اسلام را این بار در قامت «سلمان» به قاب تصویر بنشانند.

روایتی که از بطن تاریخ می‌آید و شهر تاریخی و پلکانی مجن در ۳۵ کیلومتری شمال شاهرود و در جوار قله شاهوار، مبدا این کار عظیم نام می‌گیرد. آغاز به کار این مجموعه اما بهانه‌ای شد تا جمعی از عوامل فیلم میزبان مسئولان شهرستانی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، فرماندار، امام جمعه موقت و دیگر مسئولان به همراه اصحاب رسانه و خبرنگاران باشند آن هم در جوار لوکیشن فیلم در شهر تاریخی مجن.

آغاز سلمان پای شاهوار

خودروها از همه جا آمده‌اند و ولوله‌ای برپا شده است یک بار دیگر مجن در مرکز توجهات قرار گرفت شهری که با فیلم سازی بیگانه نیست و موی سپیدان این شهر هنوز خاطره گرگ بیزار از مازیار پرتوی با نویسندگی بهزاد فراهانی را به یاد دارند آن هم پاییز سال ۵۲ که از آن چند عکس و تصویر به یادگار مانده است. فیلمی که در آن بهزاد فراهانی، جعفر والی و جلال پیشوائیان نیز بازی می‌کردند. امروز اما بار دیگر این شهر میزبان دوربین‌های فیلم برداری و سناریویی است که بلندای تاریخ اسلام را روایت می‌کند.

از آهنگر عاصی و بیزار و همسرش گل اندام تا سلمان و زندگی او در ایران و تبدیل شدنش به صحابه رسول الله (ص)، اینجا یک سخن از قاب جادویی تصویر است که بر نهاد آدمی می‌نشیند. آدمی که جادوی تصویر او را به بطن ماجرایی می‌برد که از جزئیاتش بی خبر است … مثل حرکت در مه.

جمعیت به سمت محل برگزاری مراسم افتتاحیه حرکت کرده است مکانی از قبل انتخاب شده و کم کم آئین رسمی آغاز فاز دوم پروژه بزرگ سلمان شروع می‌شود. آئینی که با لحن زیبای هنرمند شاهرودی به ترنم صبح دمی می‌ماند همان میزان لطیف. یادی از پیامبر عظیم الشان اسلام و صحابه‌اش آن هم در شاهرود که عاشقانه دین دارند و اسلام چون لاله‌ای بر خاک هزار شهیدش روییده است.

شاهرودی که مردمش سجاده سبزی دارند، مردمانی بزرگ بر فراز شاهوار نماد ایستادگی و زیر سایه لطف خدا؛ مردم شاهوار این قافِ قاره کوچک، همواره مهمان نوازی کرده‌اند و امروز هم میزبان یکی از فرزندان همین دیار هستند آن هم در قامت یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما و تلویزیون این دیار.

سلمان اهمیتی بسزا دارد

کارگردان و نویسنده فیلم سلمان که می‌گوید: ما آمده‌ایم تا بمانیم و اگر همراهی و همدلی وجود داشته باشد این پروژه در همین شهرستان به انتها می‌رسد و با توجه به پتانسیلی که در این منطقه وجود دارد و با توجه به همراهی، نیروی انسانی پا به کار و تنوع جغرافیایی که در این شهرستان وجود دارد به نظر می‌رسد که بتوانیم گام‌های خوبی را تا انتهای کار برداریم.

سید داوود میرباقری با بیان اینکه سلمان پروژه پیچیده و سختی است، بیان کرد: شما مختارنامه و امام علی (ع) را مشاهده کردید اما باید گفت سلمان هم در شکل و هم در اهمیت و معنا و مفاهیمی که در بر می‌گیرد، پنج برابر مختارنامه است و این کار را سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه سلمان در حقیقت پروژه بررسی تاریخ ادیان است، گفت: سلمان با توجه به عشق به حقیقتی که داشت تقریباً همه ادیان را در نوردید تا در کنار پیامبر (ص) آرام بگیرد و این نکته مهمی است پس بررسی سلمان فارسی یعنی بررسی تاریخ ادیان تا جایی که پیامبر فرمود او از اهل بیت من است و حتی از اصحاب کبار ما است و این اهمیت پروژه را گوشزد می‌کند. سلمان از سن ۲۰ سالگی به نقطه‌ای غریب مهاجرت می‌کند و دیدگاه‌هایی که درباره او در ایران و بیزانس وجود دارد همگی سبب می‌شود تا شکل روایی داستانی شخصیت پردازی این شخصیت دشوار باشد.

شاهرود جایگزین ترکیه شد

کارگردان فیلم سلمان با تاکید بر اینکه شاهد اتمام پروژه در شاهرود خواهیم بود، گفت: رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا کلنگ شهرک سینمایی در شاهرود به زمین بخورد و امیدواریم این فرصت با سریال سلمان به وجود آید و بر روی این پروژه سرمایه گذاری شود.

میرباقری بیان کرد: بعد از تصویربرداری در قشم و کرمان در ادامه پروژه سلمان مقرر شد تا ما پس از عید نوروزی برای ادامه فیلم برداری به ترکیه برویم و سال ۹۹ را برای این کشور پیش بینی کرده بودیم که کرونا و معضلات آن سبب شد تا راه‌ها بسته شود و این موضوع سبب شد تا شاهرود را بتوانیم جایگزین و بازسازی کنیم.

وی افزود: قرار شد تا فصل مرتبط با تاریخ بیزانس را در منطقه مجن فیلم برداری کنیم.

پشتیبان تیم سلمان هستیم

نماینده شاهرود و میامی در مجلس نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه پشتیبان تیم سلمان هستیم، گفت: به تیم اجرایی پروژه بزرگ سلمان اعلام می‌کنیم که همه مردم و مسئولان شهرستان شاهرود قطعاً از شما حمایت خواهند کرد زیرا این یک فیلم شخصی نیست بلکه کار بزرگ ملی و مذهبی است که چتر آن نه در داخل بلکه حتی در خارج نیز پهن می‌شود.

علی اصغر خانی با بیان اینکه هنوز هم کشورهای همسایه از سریال مختارنامه استفاده می‌کنند، بیان کرد: سلمان قطعاً ملی و بین‌المللی خواهد شد زیرا نگرش تیم ساخت این سریال یک دیدگاه جهانی و برای تمام مسلمان آن است لیکن قطعاً همه پشتیبان این تیم خواهند بود.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های عظیم شاهرود می‌تواند این شهرستان را به عنوان پایتخت فیلم سازی کشور مطرح کند زیرا از کویر تا جنگل از کوه تا دشت همه در این منطقه با کمترین فاصله کنار هم قرار دارند.

شاهرود ظرفیتی ویژه برای تولید فیلم

فرماندار شاهرود نیز در این مراسم، ضمن بیان اینکه این شهرستان بزرگترین شهرستان ایران از لحاظ وسعت و دارای ظرفیت‌های کم نظیر است، گفت: یکی از مهمترین سرمایه‌های شاهرود نیرو و منابع انسانی است که از لحاظ جغرافیایی دارای توانمندی‌های زیاد است شاهرود همچنین هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی را در درون خود جای داده که این امر سبب شده تا شاهرود کم نظیر باشد.

نادر فخری با بیان اینکه وجود کوه، دشت، بیابان، کویر، جنگل، وجود بایزید و ابوالحسن بسطام و ۱۵۷ اثر تاریخی و مذهبی ثبت شده، ظرفیت دیگر شاهرود برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری است، بیان کرد: این شهرستان دارای دو هزار هنرمند ساماندهی شده است که نشان می‌دهد مردم به فرهنگ تا چه اندازه اهمیت می‌دهند.

وی با بیان اینکه جاذبه‌های گردشگری و تاریخی شاهرود منحصر به فرد است، افزود: هدف از بیان این ظرفیت‌ها، شناخت شاهرود است اما آنچه ما از آن رنج می‌بریم و در اشتغال و اقتصاد ما نقش منفی داشته، عدم شناساندن شهرستان به کشور بوده است که امیدواریم با چنین پروژه‌های ارزشمندی به این موضوع نیز دست یابیم.

شرایط برای ساخت سلمان تسهیل شود

شهردار شاهرود نیز در سخنانی کوتاه ضمن اشاره به اهمیت پروژه سلمان، گفت: هنر سینما و تلویزیون مؤثرترین هنرها است و شاید تأثیرگذاری آن حتی از روایتگری و کتابخوانی نیز بیشتر و قوی‌تر باشد در نتیجه روایتگری شخصیت بزرگ سلمان قطعاً مؤثر خواهد بود.

حاجی محمد علی پروژه‌هایی از این دست نه ملی، بلکه اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و باید این مهم درک شود، بیان کرد: یکی از رسالت‌های مسئولان شهرستانی در قبال این پروژه تسهیل شرایط برای ساخت آن و کاهش بروکراسی و اطاله سیستم اداری است که تیم سازنده این سریال را دلگرم‌تر می‌کند.

وی افزود: غرب به نداشته خودش امروز افتخار کرده و مصمم است تا آن را ترویج دهد در حالی که ما با تمدن غنی ایرانی و اسلامی و این همه افتخارات و اساس منطقی، فقهی و تاریخی و باستانی خودمان باید بیش از پیش مصمم باشیم. برخی قوانین هستند که متأسفانه امروز کارایی ندارد و حتی مانع نیز می‌شود لذا یکی از مهمترین اقداماتی که باید در مجلس رخ دهد پالایش و قانون برداری از این دست قوانین که کاربرد ندارند است و اقدامی دیگر که در شاهرود باید رخ دهد این است که شرایط را برای ساخت سریال سلمان و دست‌اندرکاران آن مهیا سازیم.

هنر عطیه الهی است

امام جمعه موقت شاهرود نیز در این مراسم با بیان اینکه هنر عطیه الهی است و هنرمند کسی است که می‌تواند این گنجینه را استحصال کند و آن را در اختیار بشریت قرار دهد، گفت: شیوه این استخراج را هم قرآن به بشر آموخته و آن عبارت است از اینکه ما مفهوم را به محسوس تبدیل کنیم. شیوه تربیتی قرآن این است که مفاهیم بلند را در قالب حس در برابر دیدگان بشریت قرار می‌دهد و آنان را تربیت می‌کند و هنرمند کسی است که راه تربیت بشریت را از طریق قرآن استخراج و در برابر دیدگان قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان ضمن اشاره به ضرورت شناساندن شخصیت سلمان فارسی به عنوان یکی از بزرگترین چهره‌های جهان اسلام به خصوص برای نسل جوان، بیان کرد: پروژه سلمان این موضوع را مد نظر قرار داده و لذا دارای اهمیت است.

فاز دوم فیلم سلمان امروز در حالی به میزبانی مجن در شمال شاهرود آغاز می‌شود که فاز نخست آن در قشم و کرمان فیلم برداری شده و قرار است بخش تاریخ بیزانس و رُوم سریال زندگی سلمان تا عید نوروز در شاهرود فیلم برداری شود گفته شده این سریال ۴۰ قسمت خواهد بود و تولید آن کماکان ادامه دارد.