پویش «زندگی جاریست» در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در نظر دارد، پویش «زندگی جاریست» را با هدف جلب مشارکت اجتماعی برای اهدای پلاسما در هفته جهانی انتقال خون اجرا کند.

در این پویش که به مدت سه روز در پنج پایگاه انجام می‌شود، اعضای شوراهای اجتماعی محلات به صورت داوطلبانه، اقدام به اهدای خون و پلاسما می‌کنند.

این پویش با مشارکت سازمان انتقال خون خراسان رضوی از ۹ تا ۱۶ مردادماه در پایگاه‌های امام رضا (ع)، امید، شهید کریمی، شهید قاسم سلیمانی و مهر برقرار است.