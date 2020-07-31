حجت‌الاسلام جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز عید قربان در خصوص جریان تحریف که به موازات جریان تحریم علیه ملت ایران فعالیت می‌کند، گفت: جریان تحریف که مکمل جریان تحریم است، عبارتند از همان جریانی که می‌خواهد اراده مردم ایران را ضعیف کند، آنها را نسبت به نظام بی‌اعتماد کند و توانایی‌های ملت را تحقیر کند و مشکلات و گرفتاری‌ها را مضاعف جلوه دهد و فسادی که احیاناً در برخی دستگاه‌ها و مسئولان وجود دارد را به کل نظام تسری بدهد در حالی که اصل و اساس نظام بر پایه سلامت و رأی و اعتماد مردم است و اگر این اصل و اساس آسیب ببیند، کل نظام آسیب خواهد دید.

مجتهد شبستری با بیان اینکه جریان تحریف قطعاً از خارج از مرزهای کشور هدایت می‌شود و به دنبال تضعیف باورها و اعتماد مردم به نظام است، گفت: جریان و جریانات داخلی که این تفکر را پشتیبانی می‌کنند، گاهی به این تفکر خارجی گرا می‌دهند یا از آن طرف گرا می‌گیرند یعنی روابط متقابل دارند.

وی ادامه داد: گاهی از سوی یک گروه یا کانالی در فضای مجازی یا فرد در یک روزنامه مطلبی عنوان می‌شود که بعداً می‌بینید همان مطلب با آب و تاب بیشتری از سوی رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: برخی داخلی‌ها به جریان تحریف گِرا می‌دهند و این جریان را تقویت می‌کنند، گاهی هم این قضیه برعکس است، یعنی آن مطلب و نکته‌ای که از سوی بلندگوهای بیگانه منتشر شده را می‌گیرند و با زبان دیگری ترویج می‌کنند. در واقع این عناصر داخلی و خارجی یکدیگر را تکمیل کرده و هر دو در جبهه دشمن کار می‌کنند و همچنین کامل کننده پازل تبلیغاتی دشمن که همان تضعیف و تحریف انقلاب است، هستند.

مجتهد شبستری تصریح کرد: با روحیه‌ای که مردم ایران دارند و با صبری که رهبر انقلاب تاکید کردند مردم در طول این سال‌ها از خودشان نشان دادند و با هوشیاری و دشمن شناسی که از آن برخوردارند، امیدواریم که جریان تحریف در اهداف خود ناکام بماند.

وی اظهار کرد: مهمترین اقدام برای شکست جریان تحریف، آگاه سازی و بصیرت افزایی است یعنی ما باید خط دشمن را بشناسیم و فکر او را بخوانیم و از طرق متعددی که جبهه انقلاب در اختیار دارد بتواند نقشه‌های دشمن را بشناسد و اهل فکر و بصیرت این نقشه‌ها را برای مردم تبیین و مردم را آگاه کنند. قطعاً رسانه‌های انقلاب در این مساله می‌توانند نقش حساسی را ایفا کنند.