استفاده از نظر علما وکارشناسان دینی در تدوین طرح جامع تعظیم شعائر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در بیست و دومین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در مشهد مقدس، مباحثی پیرامون عید سعید قربان، دلیل عید قرار دادن دو روز از سوی پروردگار، فضیلت اعیاد، اهمیت با پا داشتن شعائر الهی و آثار آن بر زندگی انسان، تقید افراد متدین به رعایت اصول بهداشتی و لزوم برپای مراسم مذهبی با تأکید بر حفظ و رعایت اصول پیشگیری از کرونا را در قالب «خطبه مجازی» بیان کرد.

امام جمعه مشهد با اشاره به مراسم روز عرفه و رعایت اصول بهداشتی در آن، گفت: بیشترین رعایت اصول بهداشتی در برپایی شعائر الهی به چشم می‌خورد زیرا باورمندی به خدا، قوی‌ترین ضامن اجرای حفظ نظم بهداشتی است اما در مراکز مختلف تفریحی، چنین رزم مردمی را مشاهده نمی‌کنید یعنی مشکل ما در این‌که این شهر و استان منطقه قرمز قرار گرفته است، عمدتاً به خاطر بی ملاحظگی‌ها و لاابالی‌گری‌هایی است که برخی در حفظ اصول بهداشتی در مراکز تفریحی و اقتصادی قرار می‌دهند.

وی بیان کرد: آنجا که پای خدا مطرح نیست و مسئله میولات و جریان عادی زندگی مردم مطرح است، مردم هیچ ضامن اجرایی برای حفظ نظم بهداشتی و حفظ اصول بهداشتی ندارند با این‌که سلامتی خودشان را می‌خواهند، اما عامل و ضامن اجرایی که نظم بهداشتی را در بین آنان اجرا کند، وجود ندارد اما آنجایی که پای دین و خدا هست، وقتی مرجع تقلید و رهبر دینی و مذهبی مردم می‌گوید، حفظ اصول بهداشتی از لوازم هست، به‌خوبی رعایت می‌کنند که ما نمونه این نظم را در دعای عرفه دیروز مشاهده کردیم.

ستاد کرونا مسئولیت حفظ بهداشت و سلامتی مردم در کنار تعظیم شعائر را برعهده دارد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تقوای عمل از تقوای دل برخاسته است و وقتی تقوا در درون دل‌ها آمد، خواسته‌ها را تنظیم می‌کند، ادامه داد: عید قربان، غدیر و مراسم محرم و صفر تعظیم شعائر است؛ همچنان که در فرمایشات امروز مقام معظم رهبری بود «اصل مسئله تعظیم شعائر محرم و صفر باید به‌خوبی اجرا شود»، درعین‌حال فرمودند «مدیریت این قضیه با ستاد مقابله با کرونا است»، این ستاد، تنها ستادی نیست که مسئولیت و وظیفه درمانی و بهداشتی داشته باشد بلکه مسئولیت مدیریت در مقام حفظ بهداشت و سلامتی مردم دارد، چون باید سلامتی مردم تأمین شود بنابراین، اقتصاد، فرهنگ و تعظیم شعائر باید در اینجا تصمیم‌گیری و مدیریت بشود.

وی افزود: اگر ستاد مقابله با کرونا، تنها مخصوص درمان و مسائل بهداشتی بود که خود وزارت بهداشت کفایت می‌کرد ولی این ستاد تشکیل‌شده تا مسائل اجتماعی، اقتصادی و مسائل فرهنگی مردم و تعظیم شعائر توأم با حفظ سلامتی آن‌ها مدیریت شود، این وظیفه قطعی ستاد مقابله با کرونا است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ستاد مقابله با کرونا در مسئله تعظیم شعائر که به‌عنوان یک اصل مطرح هست، باید از متخصصین و کارشناسان استفاده کنند. کارشناسان، علما و روحانیون و هیئات مذهبی هستند که کیفیت اجرای شعائر را می‌دانند. ستاد مقابله با کرونا باید به‌صورت جدی و قطعی وارد عرصه مدیریت در تعظیم شعائر در جریان محرم و صفر، عید غدیر و سایر مراسم شود، نظریات همه را به دست بیاورند و طرح جامعی که جامع همه نظریات باشد، مدیریت تعظیم شعائر را در کشور تدوین کند. مقام معظم رهبری فرمودند «هرچه این ستاد ابلاغ کند، لازم‌الاجراست و باید اجرا شود». عزیزان مسئول ما ان‌شاءالله در این مسئله وارد می‌شوند، با این بیماری باید زندگی کنیم و تا کی تمام شود، نیز معلوم نیست بنابراین مدیریت‌ها باید هم حساب شده، هم کارشناسی و هم قطعی و قاطع صورت بگیرد.

ضرورت توجه رسانه ملی به فعالیت‌های جهادی مقابله با کرونا

وی با بیان اینکه فعالیت‌های رسانه ملی در زمینه مقابله با کرونا، فعالیت‌های قابل‌تقدیر و ارزشمند است، خطاب به مسئولان این رسانه گفت: رسانه ملی به فعالیت‌های جهادی مقابله با کرونا نیز توجه کند؛ در این عرصه، مجاهدین زیادی داریم که در عرصه درمانی در مورد خدمات و فعالیت‌های غیرتخصصی و امکانات بهداشتی جهادی کار و فعالیت می‌کنند، کسانی که کار و کسب خود را کنار گذاشتند و وارد این عرصه شدند، بسیج جامعه پزشکی با همه امکانات به میدان آمده و از همه امکانات و ظرفیت‌ها در جهت مقابله با کرونا استفاده می‌کند، افرادی که برای آرامش خاطر بازماندگان در تغسیل، تکفین، تدفین و… در آرامستان‌ها زحمت می‌کشند و فعالیت می‌کنند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اجرای دو مرحله جدید رزمایش مواسات در دهه ولایت و دهه اول محرم، افزود: از همه خیرینی که در جریان رزمایش مواسات چه در گذشته فعالیت کردند و چه در برنامه‌های آینده فعال هستند تشکر می‌کنم.