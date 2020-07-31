به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت والده عباس عراقچی از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه، رحمت واسعه و همجواری با حضرت صدیقه کبری(س) و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر عراقچی

درگذشت والده مکرمه، موجب تاثر و تالم خاطر شد.

اینجانب، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه که عمری را در ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) و تربیت فرزندان صالح سپری کرد، رحمت واسعه و همجواری با حضرت صدیقه کبری(س)، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای شما سلامتی و مزید توفیق خدمت، مسالت دارم.