به گزارش خبرنگار مهر، هادی تیزهوش تابان امروز (جمعه) در نشست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن قدردانی از همکاری سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اتاق بازرگانی گیلان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی یکی از کشورهای با اهمیت منطقه تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی، سیاسی نیستند و تلاش آنان بر پایه تفکرات اقتصادی است، افزود: بر همین اساس در استان‌هایی که دارای مرز مشترک با کشورهای همسایه هستند گسترش تفکرات اقتصادی و افزایش مبادلات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

تیزهوش تابان وجود مرز زمینی، ریلی و دریایی گیلان با آذربایجان را یک پتانسیل مهم گیلان برای تجارت ایران با این کشور عنوان و با تاکید بر اینکه آذربایجان هم‌چنین یک گذرگاه و محل ترانزیت محصولات ایرانی به کشور روسیه است، گفت: سطح روابط سیاسی عالی میان ایران با دو کشور روسیه و آذربایجان مایه خرسندی است.

وی با اشاره به انتخاب موسوی به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، ادامه داد: نگاه و تفکر اقتصادی و حمایت یک سفیر می‌تواند پشتوانه محکمی برای تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان در ادامه حجم مبادلات موجود بین ایران و آذربایجان با سطح روابط سیاسی و دوستی که میان دو کشور وجود دارد را مناسب ندانست، تصریح کرد: ظرفیت افزایش ۱۰ برابری این سطح از مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد.

وی افزود: فعالان اقتصادی در زمینه کشت فرا سرزمینی و ایجاد رقابت با کشورهای دیگری که در آذربایجان حضور دارند دارای توانمندی هستند که حمایت سفارت‌خانه می‌تواند این ظرفیت‌ها را در آذربایجان به فرصت تبدیل کند.

تیزهوش تابان تصریح کرد: از طرفی با آذری‌ها به صورت BOT ساخت راه‌آهن آستارا -آستارا همراه با ایجاد بارانداز در آستارای ایران به صورت ۱۵ ساله و ۲۵ ساله با حضور رؤسای جمهور دو کشور راه‌اندازی کردیم که متأسفانه علی‌رغم اینکه خط ریل آن با یک سال تأخیر راه‌اندازی شد ولی آذری‌ها در ایجاد بارانداز تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و حتی تا این لحظه نیز قرارداد آغاز نشده در حالی که در طی همین مدت آذری‌ها تمام سرمایه‌گذاری خود را برای راه‌اندازی ریل به دست آورده‌اند و حتی سود نیز برده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان گفت: فعالان اقتصادی گیلان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منحصر به فردی برای تجارت در آذربایجان دارند که امیدوارند از زمان شروع به کار سفیر جدید این حمایت‌ها منجر به افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بیشتری بین دو کشور شود.