ثبت سومین غرق شدگی در دهلران/مرگ نوجوان ۱۶ ساله در کانال آب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی یک نفر در یکی از کانال‌های خروجی تونل آب دشت عباس جنب روستای ذوالفقار، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی بخش دشت عباس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و بررسی اولیه موضوع مشخص شد یک نوجوان ۱۶ ساله اهل و ساکن منطقه دشت عباس از توابع شهرستان دهلران برای آب تنی به داخل کانال زهکشی کشاورزی رفته که دچار غرق شدگی شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با کمک مردم و نیروهای اورژانس و امداد و نجات، پس از چند ساعت، جسد این فرد از رودخانه بیرون کشیده می‌شود.

سرهنگ مکی با بیان اینکه در چند وقت اخیر این سومین غرق شدگی شهرستان است، از مردم تقاضا داریم از شنا کردن در رودخانه‌ها و سدها خودداری کنند و به خانواده‌ها توصیه می‌شود در اینگونه مکان‌ها از فرزندانشان مراقبت کنند تا شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.