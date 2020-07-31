نقش مهم گمرکات گیلان در تسهیل تجارت/ضرورت حمایت از تجار ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان گیلان امروز (جمعه) با سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست ناظر گمرکات گیلان با اشاره به تلاش این سازمان گمرکات برای تسهیل تجارت تجار با کشور آذربایجان، اظهار کرد: گمرکات استان گیلان در ایام کرونا به رغم تعطیلی همه مرزها از طریق مرز زمینی آستارا به صورت شبانه‌روزی مبادلات تجاری میان ایران و آذربایجان فعال بوده است.

ابوالقاسم یوسفی نژاد با تأکید بر اینکه مرز آستارا بارها پتانسیل در زمینه مبادلات تجاری با آذربایجان نشان داده است، گفت: مرز زمینی بین آستارای ایران و آستارای آذربایجان یکی از با اهمیت ترین مرزهای کشور به لحاظ اقتصادی است.

وی با اشاره به برخی مشکلات در پایانه ریلی آستاراِ، افزود: طرف آذری باید به تعهدات خود در پایانه مرزی آستارای ایران عمل کنند.

ناظر گمرکات گیلان با بیان اینکه آذربایجان یکی از کشورهای همسایه مهم برای ایران تلقی می‌شودُ ادامه داد: با توجه به سطح روابط دوستی میان ایران و آذربایجان باید زمینه برخی از همکاری‌ها از جمله واردات کالا به صورت کانتینری از طریق سفارت کشورمان در آذربایجان ساماندهی شود.

گیلان استانی پیشگام در تبادل تجارت با آذربایجان بود

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی گیلان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه گیلان در تجارت با آذربایجان استان پیشگام بود و در اواخر سال ۷۹ با ایجاد یک نمایشگاه در آذربایجان نشان داد که می‌تواند حضور مؤثری در تجارت با این کشور داشته باشد، اظهار کرد: این اتفاق مهم در همان زمان به واسطه تلاش رئیس اتاق بازرگانی گیلان انجام شد.

میرمسعود نیک سیرت با تأکید بر ضرورت حمایت از تجار ایرانی، گفت: در آن زمان ترکیه حضور قوی‌تری را در تجارت با ایجاد یک مرکز تجاری آغاز کرد و برای حمایت از تجار خود حتی مرکز مسکونی نیز برای آنها بنا کرد.

وی با اشاره به اینکه طرف آذری به دوستی پایبند هستند، افزود: آذری‌ها اگر بدانند کاری را برای یک دوست انجام می‌دهند با اقبال بیشتری آن کار را انجام می‌دهند. خوشبختانه سفارتخانه‌های دو کشور در تقویت این همکاری نقش مهمی داشته‌اند.

نیک سیرت حضور رقیب در همه کشورها از جمله آذربایجان را یک امر جدی دانست و با تاکید بر اینکه در دنیای کوچک امروز ما هم می‌توانیم برای کشورهای دیگر در آذربایجان یک رقیب جدی و توانمند باشیم، ادامه داد: اعتقاد دارم روابط اقتصادی منافع اقتصادی می‌سازد و در آذربایجان چون روابط اقتصادی بسیار خوبی داریم می‌توانیم فضای مبادلات اقتصادی را بسیار گسترش دهیم.

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی گیلان به مشکلات عدم تکمیل راه‌آهن آستارا -آستارا که ریشه در مسائل داخلی و عدم تعهد طرف خارجی دارد و نیز مشکلات ارزی در مرز آستارا اشاره کرد و آنها را از مسائلی عنوان کرد که خواهان پیگیری سخنگوی وزارت امور خارجه از زمان آغاز مأموریت خود در آذربایجان است.

ضرورت حمایت از تجار ایرانی در آذربایجان

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان نیز در این نشست با بیان اینکه سفرا و رایزن‌ها باید از منافع تجار کشور خود حمایت کنند، اظهار کرد: نمونه بارز این حمایت در آذربایجان توسط کشور ترکیه دیده می‌شود.

مهران فکری گفت: وجود تعرفه‌های ترجیحی بالا برای تجار ایرانی که چندین برابر تجار ترک در آذربایجان است موجب شده تا تاجر ایرانی در رقابت با تاجر ترک قدرت رقابت‌پذیری نداشته باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان وجود نمایشگاه دائمی در آذربایجان به دلیل اینکه ۴۰ درصد مایحتاج مصرفی آذری‌ها از کالاهای ایرانی است را ضروری دانست و افزود: تسهیل در تجارت به دلیل اشتراکات فرهنگی و اقتصادی و مهاجرت مردم دو کشور با هم، ایجاد یک شبکه مالی یا صرافی برای انتقال پول و رفع تعهدات ارزی برای تجار از مشکلات فعالان اقتصادی است.