۲۲ پروژه محرومیت زدایی در مازندران افتتاح شد

سرهنگ سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا در حاشیه افتتاح ۲۲ پروژه محرومیت زدایی به یاد جهادگر شهید محمدعارف کاظمی در روستای تاکام ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه به صورت همزمان در سطح استان افتتاح شده است، افزود: یکی از طرح‌ها به نام شهید والامقام و جهادگر محمدعارف کاظمی افتتاح شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع در سطح استان مازندران در قالب یک ماه کمک مومنانه ۱۶۵ پروژه به ارزش ۲۱ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های راه، آبرسانی و اشتغال خانگی، کشاورزی، ساخت پل روستایی و غیره در دست اجرا است که با هدف کمک به مردم محروم در حال انجام است.

سرهنگ مسلمی یادآور شد: افتخار ما این است که در راستای خدمت و کمک به محرومان و کاستن درد و آلام آنان تلاش کنیم.