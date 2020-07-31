به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی جمعه شب در کنفرانس خبری قبل از دیدار گل‌گهر سیرجان و فولاد خوزستان عنوان کرد: برای ما این بازی صرفاً یک مسابقه لیگ برتری نیست، بلکه یک مبارزه برای بقا و ماندن است.

وی ادامه داد: همه ارکان تیم و تمام بازیکنان کاملاً به این مسئولیت واقف هستند و امیدوارم که بتوانیم بازی خوب و موفقی داشته باشیم.

جلالی با اشاره به اینکه تیم حریف برای کسب سهمیه آسیا و گل‌گهر برای بقا در لیگ تلاش می‌کنند، بیان می‌کند: حتماً بازی سنگین و خوبی خواهد شد، به هر حال فولاد هم این فصل جزو تیم‌های خوب لیگ بوده، قطعاً بازی خیلی قوی خواهد شد، امیدوارم ما بتوانیم موفق شویم.

در پایان سرمربی آبی‌پوشان سیرجانی در رابطه با مصدوم و محرومان تیم گل‌گهر اظهار داشت: فقط حسام پورهاشم و سید عبدالله حسینی را در اختیار نداریم و بقیه بچه‌ها را برای بازی فردا در اختیار داریم.

دو تیم گل گهر سیرجان و فولاد خوزستان ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه فردا (شنبه) در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان به مصاف یکدیگر می‌روند.