محموله قاچاق دارویی در هنگ مرزی سردشت کشف شد

سرهنگ سلیمان بایرامی فرمانده هنگ مرزی سردشت در تشریح این محموله قاچاق به خبرنگار مهر گفت: در اجرای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران، مأموران گردان مرزی آلواتان با انجام چند عملیات غافلگیرانه و منسجم توانستند ۱۹۵۲۸۸ قلم داروی قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال را در حین خروج و ورود غیر قانونی از مرز شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده هنگ سردشت خاطر نشان کرد: در این عملیات‌ها قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه، با بار انداز کردن اقلام قاچاق با استفاده از موقعیت جغرافیایی از محل متواری شدند و کالاهای مکشوفه به یگان دلالت شد.