فضای " دجا – وو " در مغز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پدیده " دجا – وو" در حقیقت یک احساس درونی است که زمانی که فرد باموقعیتی در زمان حال مواجه می شود ، احساس می کند که این اتفاق را در گذشته ای نامعلوم تجربه کرده است.

تا کنون هیچ توضیح علمی برای علت وقوع این حس ارائه نشده بود، اما به تازگی گروهی از دانشمندان ام آی تی ( موسسه تکنولوژی ماساچوست بوستن ) برای اولین بار موفق به کشف فضای مسئول این احساس شده اند.

در این خصوص پروفسور سوزومو تونگاوا ، استاد زیست شناسی و علوم اعصاب ام آی تی و برنده نوبل پزشکی در سال 1987 اظهار داشت : " قلب مغز انسان فضایی با عنوان هیپوکمپوس است که در حقیقت نوعی ماشین حساب ، تجسم کننده و بررسی کننده اطلاعات مربوط به حافظه است. این فضا، از مکان هایی که انسان مشاهده می کند و تجربیاتی را که کسب می کند نقشه برداری کرده و برای استفاده در آینده آرشیو می کند. اما هنگامی که دو تجربه بسیار شبیه به هم آغاز می شوند، این نقشه های ذهنی به روش های مختلفی تعبیر و بازخوانی می شوند."

نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله علمی ساینس منتشر شده است ، نشان می دهد که این پدیده ، نتیجه عملکرد ناهنجار مغز در بررسی و محاسبه اطلاعات جدید است .

در این خصوص " تونگاوا" توضیح داد: " این توانایی برای تمام حیوانات باهوش همانند انسان دایده می شود، این پدیده این امکان را فراهم می کند که این دسته از جانوران اطلاعات زمان حال را برای استفاده در آینده ذخیره کنند. توانایی حافظه به انسان اجازه می دهد که به سرعت مکان ها ، چهره ها و تجربیات متفاوتی را که در سنین مختلف بدست آورده شناسایی کنند."

این دانشمندان امیدوارند با این کشف راه های جدیدی در درمان بیماری آلزایمر پیدا کنند.