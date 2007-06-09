تمام دستگاه های دولتی موظف به مناسب سازی سامانه های معلولین هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مهدی علیپور صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل این اداره افزود : با وجود گستردگی و روشنی وظایف همه دستگاه های دولتی در کشور پیرامون معلولان ، برخی از سازمان ها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته اند .

وی خاطرنشان کرد : متاسفانه با وجود تصریح قانون و شفاف بودن دستورات اجرایی ، بعضی از ارگان های دولتی حساس و درگیر با این مسئله در انجام وظایف قانونی خود در خصوص بهبود فعالیت و زندگی اجتماعی معلولان کوتاهی کرده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت : برخی از این سازمان ها با وجود ارتباط مستقیم با معلولین هیچ گونه اقدامی برای اصلاح و مناسب سازی محیط دستگاه خود انجام نداده اند و معلولین را با این مصوبات بلاتکلیف رها کرده اند .

وی بیان داشت : پرداخت تشهیلات اشتغال زایی ، تامین حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت و اختصاص 60درصد مشاغل متصدی دفتری و ماشین نویسی به معلولان و تحصیل رایگان معلولان نیازمند در کلیه مراکز و نهادهای آموزشی از جمله حقوقی است که معلولان طبق قانون باید از آن بهره مند شوند و این قوانین در اختیار این نهادها قرار گرفته است .

علیپور در ادامه با اشاره به جزییات این مصوبه یادآور شد : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در اردیبهشت ماه 83 تصویب و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده وظایف و نهادهای دولتی و عمومی در خصوص معلولان را کاملا شفاف و روشن نموده و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد : آیین نامه های موارد مختلف با این قانون در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، شهرداری ها ، پایانه ها ، فرودگاه ها ، مراکز حمل و نقل عمومی و دیگر نهادهای مرتبط با فعالیت و زندگی اجتماعی معلولان را موظف به مناسب سازی ساختمان معابر و بقیه مولفه های معماری شهری نموده است.