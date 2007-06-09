آمریکا دارایی های 4 شرکت ایرانی را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خزانه داری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که دارایی های چهار شرکت ایرانی به نام های "پارس تراش"، "فرایند تکنیک"، "گروه صنعتی فجر" و "گروه تولیدی میزان ماشین" به علت درگیر بودن در فعالیت های هسته ای ایران مسدود شد.

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور اطلاعیه ای مدعی شد : دارایی های این 4 شرکت به علت درگیر بودن در فعالیت هسته ای و نادیده گرفتن پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی مسدود شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است : تا زمانی که ایران به نادیده گرفتن درخواست های بین المللی! مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم عمل نکند؛ جامعه جهانی نیز به اقدامات خود علیه شرکت های مرتبط با فعالیت هسته ای ایران ادامه می دهد!

این اقدام آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه این کشور بر ضد جمهوری اسلامی ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور و در پی قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران با هدف وادار کردن آن به صرف نظر از حقوق مشروع و قانونی هسته ای اش صورت گرفته است.