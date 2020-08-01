بهشت کاکتوس های آستارا کرونایی شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی حسین نژادی: بهشت کاکتوسها در شهرستان مرزی بندر آستارا و در شمال غربی استان گیلان قرار دارد که با هزار متر مربع وسعت و وجود ۲ هزار و ۲۰۰ گونه انواع کاکتوسهای کمیاب و ۴۰ سال قدمت، سالانه میزبان گردشگران، محققان و دانشجویان رشته کشاورزی از داخل و کشورهای خارجی از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، روسیه، آلمان و عراق است.
کهنسال ترین کاکتوس این باغ ۵۶ سال داشته و نامش آشینو کاکتوس خار زرد است که در بزرگترین گلخانه کاکتوس در خاورمیانه و ایران و در نمایشگاه بهشت کاکتوسها در آستارا نگهداری میشود.
در این گلخانه کاکتوسی ۲ هزار و ۲۰۰ گونه کاکتوس از کشورهای آمریکای جنوبی اعم از مکزیک و آرژانتین و بیش از ۵۰۰ کاکتوس پیوندی وجود دارد. از جمله دیدنیهای چشمنواز این مجموعه، کاکتوسهای پیوندی است که از نظر تنوع رنگ بیش از ۲۰۰ نوع بوده و نظیر آنها در طبیعت یافت نمیشود.
کاکتوس آشینو خار زرد که ۱۵۰ کیلوگرم وزن و ۵۵ سانتی متر ارتفاع دارد، از نوع و نژاد مکزیکی بوده و در گلدان بزرگی به طول یک متر نگهداری میشود. بسیاری از کاکتوسهای موجود در بهشت کاکتوسهای آستارا همانند اپیتالانسنها، اورئو سفالو سریوسها و نوتو کاکتوسها از نوع کاکتوسهای کمیاب هستند که نظیر برخی از آنها حتی در ایران و خاورمیانه نیز وجود ندارد. به باغ کاکتوسهای خاردار کمیاب و گرانقیمت آستارا در سال ۱۳۸۹ به دلیل پیشروی آب دریای خزر و وارد شدن آب شور به داخل گلخانه خسارت بسیاری وارد شد و یکی از کهنسالترین کاکتوسهای خاورمیانه در آن سال و در سن ۶۴ سالگی از بین رفت.
در حال حاضر کمبود فضای نگهداری و نبود امکانات و عدم توجه مسئولان از معضلات این گلخانه مطرح و شناخته شده در کشور است. اما در دوره مقابله با بیماری کرونا، این بهشت زیبا همچون سایر جاهای دیدنی کشور، استان گیلان و شهرستان مرزی بندر آستارا خالی از بازدید کننده است.
مدیر بهشت کاکتوسهای آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مجموعه زیبا و کم نظیر از همه جای ایران و از برخی کشورهای خارجی بازدید کننده و مشتری دارد اما هراس از بیماری کرونا و فاصله گذاری اجتماعی همه را خانه نشین کرده و بهشت کاکتوسهای آستارا را از رونق انداخته است.
هوشنگ نوروزی، افزود: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ گونه کاکتوس در این نمایشگاه عرضه میشود.
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