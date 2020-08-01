فضای مجازی یهترین ظرفیت برای برگزاری برنامه های مناسبتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تأملی شامگاه شنبه در جلسه سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اردستان اظهار داشت: با توجه به مردمی بودن مأموریتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فرمانداری اردستان نسبت به انتخاب فردی جوان به این سمت در سال گذشته اقدام کرد تا پیشرفت توسعه را در این زمینه شاهد باشیم.
فرماندار اردستان گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ۴۰ سال گذشته یادآور اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی بوده است و این مناسبتها که به درستی در تقویم رسمی کشور گنجانده شده به ما یادآوری میکند تا این ارزشها را فراموش نکنیم.
تأملی بیان داشت: با توجه به نقشههای مختلفی که در طول سال توسط دشمنان برای کشور طراحی میشود، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با برنامه ریزی و به صحنه آوردن مردم در مقابله با دشمن این گونه حرکات را خنثی میکند.
فرماندار اردستان تاکید کرد: در دو سال گذشته سناریوهای دشمن از جمله تابستان داغ و تحرکاتی از این دست را شاهد بودیم که در اردستان مردم در تمامی برنامهها به منظور مقابله با دشمن حضوری چشمگیر داشتند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید که کرونا برای کشور ایجاد کرده است و به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی باید برنامه ریزی شود تا به روشهای مختلف همچون فضای مجازی برنامههای مختلف از جمله مناسبتها را برگزار کنیم که بهترین ظرفیت همین فضای مجازی است.
تأملی گفت: شورای هماهنگی باید از ظرفیت جوانان در برگزاری برنامهها استفاده کند و مطابق شرایط موجود کرونایی برنامه ریزی و حرکت کنیم که پیشرفتها از همین محدودیتهای بیماری بیرون خواهد آمد.
کسانی که پشتوانه قوی تبلیغی دارند موفق هستند
حجت الاسلام حسن دهشیری در ادامه جلسه با تبریک ۱۲ مرداد روز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: خداوند در قرآن به موضوع تبلیغ اشاره کرده تا توسط پیامبر موضوع بلاغت را به عمق جان مردم برساند.
وی افزود: در فضای مجازی صداهای زیادی به گوش میرسد اما کسانی در این عرصه موفق تر هستند که پشتیبانی قوی تبلیغی نیز داشته باشند.
امام جمعه اردستان گفت: در هر زمینهای باید تبلیغ را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم موفق عمل کنیم همانطور که پیامبر (ص) هم برای فتح مدینه موضوع تبلیغ را در دستور کار قرار داد و توانست موفق شود.
حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: ادوات تبلیغ در شهرستان وجود دارد اما باید همه در این عرصه پا به رکاب باشند؛ شورای هماهنگی اکنون بعد از ۴۰ سال به نبوغ رسیده و برنامهها را به خوبی برگزار میکند.
وی تاکید کرد: آنچه امیدوار کننده به نظر میرسد حضور پرشور مردم در برنامههای مناسبتی است و بر این اساس مسئولان باید نقش راهبردی خود را در این برنامهها به درستی ایفا کنند.
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