به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی کشور در زمینه سینما را یکی از افتخارات این دوره شهرداری عنوان کرد و گفت: با ساخت این مجتمع ، تهران می تواند از این پس میزبان جشنواره ها و رویدادهای بزرگ بین المللی باشد.

مهندس اکبر تشکری نیا، با اشاره به جزئیات این مجتمع فرهنگی سینمایی گفت : این مجتمع علمی – فرهنگی ، در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع در پارک ملت قرار دارد و با 15 هزار متر مربع زیربنا ، به صورت قوسی شکل بنا شده است.

تشکری نیا افزود: ارتفاع کل این مجموعه 40 متر و ارتفاع ساختمان 20 متر است که کاملا به سطح شهر مسلط است و به دلیل نمای کاملا شیشه ای ، می توان آن را یکی از زیباترین مجتمع های فرهنگی – علمی کشور دانست .

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این مجتمع بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا در حال ساخت است اظهار کرد: این مجتمع علاوه بر فضاهای جنبی و تاسیساتی ، چهار سالن سینما دارد که به صورت قرینه ، دو سالن در بالای مجموعه و دو سالن در زیر زمین قرارگرفته و هرکدام با سالن های انتظار جداگانه ، قابلیت پخش فیلم های مختلف را برای بازدید 300 نفر تماشاگر دارد.

وی افزود: علاوه برچهار سالن سینما ، بخش VIP ، کابین های ویژه نمایش فیلم یک نفره ، کافی شاپ و رستوران نیز برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

تشکری نیا در ادامه گفت: سالن VIP به منظور نمایش فیلم برای افراد خاص ساخته می شود و کابین هایی نیز برای نمایش یک نفره فیلم وجود دارد که اشخاص می توانند برای انجام تحقیقات سینمایی به آن مراجعه و از ظرفیت این مکان با قابلیت انتخاب فیلم از آرشیو استفاده کنند.

وی از ساخت زیباترین رستوران ایران در این مجتمع خبر داد و افزود: رستورانی که در طبقه آخر این مجتمع قرار دارد با سه هزار متر مربع ، به صورت غرفه های غذاهای متنوع ساخته شده است و به دلیل تسلط دید به همه سطح شهر تهران ، می توان آن را زیباترین رستوران کشور دانست.

تشکری نیا با اشاره به ویژگی های نمای این مجتمع اظهار کرد: مجتمع علمی – فرهنگی پارک ملت به شکل مکعبی متغیر و قوسی شکل است و ارتفاع آن به هیج عنوان از درختان سطح پارک بلند تر نیست.

وی در ادامه گفت: مواد و ابزار به کار رفته در این مجتمع در بالاترین سطح استاندارد روز دنیا قرار دارد و تمهیدات خاص اجرایی برای کنترل کیفیت بتن درآن انجام شده است که با همکاری دانشگاه تهران بر همه مراحل ساخت و طراحی بتن نظارت می شود.

به گفته تشکری نیا دراین مجتمع علمی فرهنگی ، هیچ پله ای وجود ندارد و تردد افراد در آن به وسیله مسیر 280 متری رمپ ها صورت می گیرد که به صورت رفت و برگشت طراحی شده است.

وی افزود: تونلی در زیر این ساختمان وجود دارد که دسترسی به همه قسمت های ساختمان را ممکن می سازد .

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه ساخت این مجموعه به صورت جدی از اسفندماه سال 84 آغاز شده است گفت: در حال حاضر بتن ریزی در دو سمت E وC ساختمان به پایان رسیده است که با برنامه ریزی صورت گرفته ، بزرگترین مجموعه علمی فرهنگی کشور ، تا 22 بهمن به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون در ایران فضای مناسبی که بتوان در آن جشنواره ها و رویدادهای بزرگ بین المللی را برپا کرد وجود نداشته است ، ساخت این مجتمع را آبرویی برای کشور دانست و افزود: احداث این مجتمع علاوه بر آنکه به بخشی ازنیازهای شهروندان پاسخ می دهد ،کمبودهای موجود درزمینه سینما را تا حدود زیادی برطرف می کند و از این پس تهران توانایی آن را دارد که بتواند میزبان جشنواره های بزرگ بین المللی باشد.