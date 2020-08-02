خبرنگاران اجازه حضور در مراسم نامزدی ترامپ را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه از تصمیم حزب جمهوریخواه برای ممانعت از حضور خبرنگاران در کنوانسیون ملی این حزب خبر داد که با هدف نهایی کردن نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ تشکیل می‌شود.

البته گوشه‌هایی از این مراسم قرار است به طور زنده، به نمایش عموم گذاشته شود.

این کنوانسیون قرار بود در روزهای ۲۴ تا ۲۷ آگوست (۳ تا ۶ شهریور) در «جکسون ویل» ایالت فلوریدا برگزار شود که به منظور حفظ پروتکل‌های بهداشتی به مکانی بزرگتر در «شارلوت» کارولینای شمالی منتقل شد. عدم حضور خبرنگاران نیز متأثر از اتخاذ تدابیر کرونایی عنوان می‌شود.

همچنین تعداد افرادی که قرار است امسال به صورت حضوری در این رویداد شرکت کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حزب جمهوری‌خواه قصد دارد تنها ۳۳۶ نماینده را به این جلسات دعوت کند تا بتوانند به صورت حضوری رأی دهند؛ قرار است هر یک از آنها نمایندگی شش نماینده دیگر را بر عهده بگیرند.

حتی احتمال اینکه ترامپ بخواهد نشست مطبوعاتی داشته باشد اندک است و انتظار می‌رود وی به صورت خصوصی و بدون حضور رسانه‌ها با هیئت‌های نمایندگی دیدار کند.

کنوانسیون حزب جمهوریخواه در حالی برگزار خواهد شد که طبق اغلب نظرسنجی‌ها، ترامپ محبوبیت خود را در مقایسه با جو بایدن رقیب دموکرات از دست داده حال آنکه هفته گذشته نیز خواهان تعویق زمان برگزاری انتخابات و موکول کردن آن به وقتی شد که بحران کرونا تا حدی فروکش کرده باشد.