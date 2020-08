پخش مستند «دستاورد؛ ایده هایی که جهان را تغییر داد» از شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، «دستاورد؛ ایده هایی که جهان را تغییر داد» با نام اصلی Breakthrough: The Ideas That Changed the World محصول ۲۰۱۹ آمریکا است. این مستند در ۵ قسمت از یکشنبه ۱۲ مرداد هر شب ساعت ۲۲ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در ادامه اطلاعات قسمت های مختلف این مستند آمده است:

تلسکوپ: تاثیر و نقش همه ذهن های خلاقی که به نوعی در شکل گیری تلسکوپ امروزی در طول تاریخ موثر بوده اند از گالیله تا ادوین هابل در این برنامه بررسی می شود.

هواپیما: بررسی تلاش رویاپردازانی که از قرن ها پیش رویای پرواز داشتند و نقش آنها در ظهور هواپیماهای مدرن امروز، از آرزوی لئوناردو داوینچی تا هواپیماهای تجاری امروزی را شاهد خواهیم بود.

ربات: بررسی اولین ربات ها در روم باستان و روند تکامل آنها در طول تاریخ و پیش بینی توانایی های ربات های آینده، بخش دیگری از این مستند است.

تلفن: علامت دادن با آتش در روم باستان، کدهای مورس، رادیوی مارکونی، تلفن گراهام بل و ... همه در ظهور تلفن های هوشمند امروزی نقش داشته اند که این روند تاریخی را نیز شاهد خواهیم بود.

مجموعه «چهار سوی علم» به کوشش واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.