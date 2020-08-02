به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، «کیمیاگر» روایت زندگی کیم دو هیون است، پسری که در خانواده ای فقیر به دنیا آمده و بزرگ شده و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته است ولی در دانشگاه به عنوان یکی از بهترین دانشجویان مشغول تحصیل می شود. او به دنبال شغلی آینده دار است و طی همین مسیر با خانواده ای بسیار متمول آشنا می شود و بعد از مدتی به عنوان وکیل این خانواده آغاز به کار می کند ولی در می یابد آنها ثروت خود را به وسیله کارهای خلاف و پول شویی به دست می آورند. خانواده پیل سانگ برای جلوگیری از لو رفتن زد و بندهایشان، کیم دو هیون را اخراج می کنند و او هم تصمیمی متفاوت می گیرد، هدف او، نابودی این خانواده است.

سریال «کیمیاگر» در ۲۱ قسمت تولید و با مدیریت سعید مقدم منش دوبله شده است.

نرگس فولادوند (لی جانگ یان)، فریبا رمضان پور (یو این هه)، مهرداد ارمغان (یو میانگ جون)، تورج مهرزادیان (چوی)، محمد عبادی (یو کی جون)، شروین قطعه ای (یو سانگ جون)، محمود فاطمی (یو پیل سانگ)، امیرمحمد صمصامی (جانگ ساک)، بیژن علی محمدی (پدر جانگ یان)، شایان شام بیاتی (سانگ چال)، حمیدرضا رضایی (پدر کیم دو هیون)، رضا الماسی (دو چال)، امیر فرحان نیا (جانگ سو)، مینا شجاع (وو کوم جی)، محبت دارآفرین (جانگ جا)، نسرین اسنجانی (می ران)، ناصر خویشتندار (جیم هان سو)، علی منصوری راد (چه بام)، علی اصغر رضایی نیک (مان سو)، سحر اطلسی (ای جی)، ابوالقاسم محمدطاهر (سرکارگر)، هادی جلیلی (استیون و نقش های دیگر)، آیدا بندری (منشی کیم دو هیون)، لادن سلطان پناه (سرپرستار)، بابک اشک بوس، ابوالفضل شاه بهرامی، رهبر نوربخش و محمد بهاریان از جمله گویندگان این سریال هستند.

«کیمیاگر» محصول سال ۲۰۱۱ کره جنوبی هر شب ساعت ۲۳ و تکرار آن ساعت های ۱۰ و ۱۵:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.