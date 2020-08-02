به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعدازظهر یکشنبه در نشست ویدئو کنفرانسی کمیته ارزیابی عملکرد و بازرسی ستاد مقابله با کرونا با فرمانداران و بخشداران استان سمنان ضمن بیان اینکه اجرای طرح‌های خودکنترلی برای مقابله با کرونا ویروس باید به‌طور جد در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان باشد، اظهار داشت: نظارت بر واحدهای بهداشتی و درمانی خصوصی و مطب پزشکان در استان افزایش می‌یابد.

وی بابیان اینکه جلوگیری از شیوع همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار دارد، افزود: لازم است بازرسان، بازرسی‌ها را از مراکز تعویض پلاک، سی ان جی، جایگاه‌های سوخت، رستوران‌ها و… تشدید کنند.

ایام محرم حسینی برای اقشار مردم دارای حساسیت ویژه است

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان بیان کرد: دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا با جدیت در مناطق شهری و روستایی استان در گام اجرایی قرار گیرد و اعضای کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد شهرستانی مدیریت مقابله با کرونا، اطلاعات و دستورالعمل‌های مدیریت و مقابله با کرونا را به‌صورت روزانه رصد کنند.

شریفی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی شبانه‌روزی در ارتباط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از اولویت‌های بعدی این کمیته است، تصریح کرد: بر اساس چارچوب‌های قانونی برگزاری هرگونه تجمع در مکان‌های عمومی برای مقابله با کرونا ویروس در استان سمنان ممنوع است.

وی بابیان اینکه ایام محرم حسینی برای اقشار مردم دارای حساسیت ویژه است و نمی‌توان ارزش‌های این روزهای مقدس را به‌راحتی نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: در انجام آئین‌های مذهبی و دیگر تجمع‌های عمومی و مذهبی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب و ستاد ملی مقابله با کرونا فصل الخطاب خواهد بود.

لغو کلاس‌های تقویتی آموزش‌وپرورش استان سمنان

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با اشاره به اینکه در ارتباط با برگزاری یا برگزار نشدن مراسم محرم حسینی پیش‌داوری نشود و در این مسئله همه ما تابع محض دستور نهایی مقام معظم رهبری هستیم، یادآور شد: چارچوب‌ها در بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنفی و… تغییر نکرده است و بر اساس الگوهای مشخص‌شده این بازرسی‌ها در گام اجرایی قرار گیرد.

شریفی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش کلاس‌هایی را با عنوان تقویتی، پیش‌دبستانی و پایه‌ای و… در استان سمنان در حال تدارک است، اعلام کرد: این کلاس‌ها با توجه به وضعیت قرمز و نارنجی بودن بیشتر شهرستان‌های استان از حیث شیوع کرونا ویروس چندان دارای اهمیت نیست و نباید برگزار شود.

وی افزود: اظهارنظرها در ارتباط با برگزاری کنکور باید کارشناسی باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی از اظهارنظرهای غیر کارشناسی در ارتباط با لغو برگزاری کنکور سراسری خودداری کنند.