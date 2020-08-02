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۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۵۴

دکتر حسینی خبر داد

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: علیرغم وضعیت کرونا تا کنون ۶۲۳ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوبت گیری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در نشست شورای راهبری سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اعلام این خبر افزود: استان های سمنان، چهارمحال بختیاری، قزوین، قم، کرمانشاه، مرکزی، گیلان، زنجان، بوشهر و مازندران جزو استانهای پیشرو در زمینه نوبت گیری برنامه سنجش هستند.

وی گفت: استان های چهار محال و بختیاری، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، گیلان، مرکزی، زنجان، کرمانشاه، مازندران و قم جزو ده استان پیشرو در زمینه ارزیابی اولیه نوآموزان در پایگاه های سنجش هستند.

معاون وزیر با بیان اینکه علیرغم شرایط کرونا تمامی پایگاه های سنجش در سطح کشور فعال هستند اظهار داشت: رسیدن به پوشش ۹۹ درصدی برنامه سنجش نیازمند فعالیت جدی تمامی استان ها است و امید است استان هایی که به دلایل شرایط کرونا پایگاه های سنجش آنها با تاخیر فعال شده است عقب ماندگی را از طریق افزایش ساعات کار پایگاه ها، افزایش تعداد پایگاه ها و فعال کردن شیفت بعد از ظهر جبران کنند.

وی گفت: برنامه سنجش فراگیرترین برنامه آموزش و پرورش استثنایی است که آثار ارزشمندی از جمله مداخلات بهنگام در شناسایی و پیشگیری از برخی بیماری ها و همچنین جای دهی صحیح دانش آموزان دارد.

کد مطلب 4989317

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