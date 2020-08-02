به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کمالی زاده عصر یکشنبه در دویست و هفتمین نشست رسمی شورای شهر کرج با انتقاد از اینکه شهرداریهای شهرهای اقماری کرج بابت دریافت خدمات به ویژه در حوزه جمع آوری پسماند ریالی پرداخت نکرده اند، اظهار کرد: تنها شهرداری محمد شهر در این خصوص با شهرداری کرج وارد توافق و تهاتر شده است.
وی با بیان اینکه باقی شهرداریهای شهرهای اقماری تمکینی به موضوع پرداخت عوارض پسماند به شهرداری کرج ندارند و این مهم را بارها در کارگروه پسماند در استانداری مطرح کرده ایم، افزود: اگر نمیخواهند این تعامل برقرار باشد که در سطح شهرهای خود یک لندفیل بهداشتی برای رسیدگی به زبالههای جمع آوری شده تخصیص دهند.
در ادامه عباس زارع عضو شورای شهر کرج نیز با اشاره به اینکه شهرداری کرج به شهرداریهای شهرهای اقماری خدماتی ارائه میدهد و در قبال آن باید آن شهرداری تعامل لازم را در بحث پرداخت عوارض داشته باشند، گفت: در این قالب حتی میتوانیم مواردی را در قالب تهاتر پیش ببریم اما باید یک تصمیم واحد باشد زیرا چند صداییها در این خصوص موجب سو استفادههایی میشود.
وی بیان کرد: در این خصوص باید مجموعه مدیریت شهری کرج یک حرف و یک خواسته واحد داشته باشد تا به نتیجه برسیم و شهرداریهای شهرهای اقماری نیز وارد مذاکره شوند.
در بخش دیگری حسین محمدی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج نیز گفت: بیش از هزار و ۶۰۰ تن زباله به صورت روزانه برای دفن وارد مرکز حلقه دره میشود، از این میزان تنها ۸۰۰ تن سهم کرج و مابقی زبالههای جمع آوری شده از شهرهای اقماری است.
وی تاکید کرد: دفن زبالههای جمع آوری شده از شهرهای اقماری میلیاردها تومان برای شهرداری کرج هزینه دارد.
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