به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با حضور علی‌اصغر احمدی معاون هماهنگی و پیگیری امور استان‌های دفتر رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید به منظور سنجش شرایط بهره‌برداری از مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر گرفته شده است که این پروژه پیشرفت خوبی داشته و از مهر ۹۵ تاکنون بر اساس برنامه زمانی مشخص حرکت و به مرحله افتتاح رسیده است.

وی از ناهماهنگی و ناملایمتی‌ها در مقابل این پروژه گلایه کرد و افزود: اگر بعضی از ناملایمات و ناهماهنگی‌ها نبود این پروژه می‌توانست سریع‌تر به مرحله افتتاح برسد و این چند ماه به تأخیر نمی‌افتاد.

استاندار خوزستان ادامه داد: این مجموعه صنعتی علاوه بر تولید و اشتغال و خلق ثروت می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت منطقه زیلایی به ویژه مسجدسلیمان و لالی و اندیکا را فراهم کند.

نماینده عالی دولت در خوزستان در پایان با اشاره به پترو پالایش و نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در این منطقه، بیان کرد: برای این منطقه پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده است که امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی شده و با همین همت و اراده‌ای که در همه دلسوزان منطقه وجود دارد، ادامه بدهیم و شاهد شکوفایی این منطقه باشیم.