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۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۲۵

استاندار خوزستان:

مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان آماده بهره‌برداری است

مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان آماده بهره‌برداری است

اهواز- استاندار خوزستان گفت: احداث مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان پیشرفت خوبی داشته و از مهر ۹۵ تاکنون بر اساس برنامه زمانی مشخص حرکت و به مرحله افتتاح رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با حضور علی‌اصغر احمدی معاون هماهنگی و پیگیری امور استان‌های دفتر رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید به منظور سنجش شرایط بهره‌برداری از مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر گرفته شده است که این پروژه پیشرفت خوبی داشته و از مهر ۹۵ تاکنون بر اساس برنامه زمانی مشخص حرکت و به مرحله افتتاح رسیده است.

وی از ناهماهنگی و ناملایمتی‌ها در مقابل این پروژه گلایه کرد و افزود: اگر بعضی از ناملایمات و ناهماهنگی‌ها نبود این پروژه می‌توانست سریع‌تر به مرحله افتتاح برسد و این چند ماه به تأخیر نمی‌افتاد.

استاندار خوزستان ادامه داد: این مجموعه صنعتی علاوه بر تولید و اشتغال و خلق ثروت می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت منطقه زیلایی به ویژه مسجدسلیمان و لالی و اندیکا را فراهم کند.

نماینده عالی دولت در خوزستان در پایان با اشاره به پترو پالایش و نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در این منطقه، بیان کرد: برای این منطقه پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده است که امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی شده و با همین همت و اراده‌ای که در همه دلسوزان منطقه وجود دارد، ادامه بدهیم و شاهد شکوفایی این منطقه باشیم.

کد مطلب 4989400

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    نظرات

    • سهیل نصیری IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
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      خسته نباشید..لطفا فقط با یک پروژه همه چیز را تمام نکنید..وبفکر جوانان بیکار در آینده باشید ..حتی شده یارانه های هرشهر را خرج ساخت کارگاهها یی با عمرطولانی کرده ..تشکر از زحمات استاندار عزیز .
    • سهیل نصیری IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
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      جناب استاندار عزیز لطفا به پروژه هایی با عمر طولانی فکر کرده و برنامه ریزی کنید تا هم درآمدزایی و تولید و هم اشتغال را به همراه داشته باشد نه مثل سد سازی فقط دو سه ساله وبعد با خیل بیکاران روبرو نشویم

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