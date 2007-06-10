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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۲

170 هکتار از اراضی زراعی و باغات آذربایجان غربی خسارت دید

ارومیه - خبرگزاری مهر : معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی گفت : از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون به 170 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغات آذربایجان غربی خسارت وارد شده است .

امین آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : در این مدت بر اثر حوادثی چون سرمازدگی زمستانه و بهاره ، سیل و تگرگ 326 هزار تن از محصولات زراعی و باغی به ارزش  749 میلیارد ریال از بین رفته است .

وی ادامه داد : از اراضی زراعی و باغی خسارت دیده 129 هزار هکتار به اراضی زراعی مربوط می شود که شامل 139هزار تن از محصولات زراعی به ارزش  208 میلیارد ریال  است  .

آقایی اضافه کرد : بیشترین خسارات در ارومیه و میاندوآب و کمترین آن در شهرستان های تکاب و چالدران به کشاورزان وارد شده است .

وی با اشاره به گرم شدن هوا و امکان شیوع آفت سن در مزارع به کشاورزان توصیه کرد : برای جلوگیری از سن زدگی محصولات  زراعی ، مزارع جو و گندم را سم پاسی کنند .

 

کد مطلب 498941

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