روسای جمهور آمریکا و چین درباره ایران رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : جرج بوش" و "هو جین تائو" در حاشیه نشست 8 کشور صنعتی جهان در آلمان درباره مسائل بین‌المللی مورد نگرانی ( آمریکا ) از جمله ایران، کره شمالی و دارفور گفتگو کردند.

بر اساس این اطلاعیه، رئیس جمهور چین در این گفتگو عنوان داشته که کشورش خواستار افزایش همکاری دیپلماتیک درباره این مسائل است.

لازم به ذکر است، پکن تا کنون تلاشهای آمریکا در شورای امنیت برای استفاده از تحریمها به منظور مجبورکردن سودان به صدور مجوز برای حضور نیروهای سازمان ملل متحد در منطقه‌ دارفور را به شکست کشانده است.

بر همین اساس، از آنجا که چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ واشنگتن در صورت تمایل برای تصویب هرگونه قطعنامه‌ای در شورای امنیت نیاز به حمایت پکن دراین شورا دارد.

در ادامه اطلاعیه کاخ سفید آمده است : دو طرف ( بوش و جین تائو ) علاوه بر مسائل فوق درباره همکاری در زمینه انرژی، افزایش تجارت، مسائل زیست‌ محیطی و تغییرات آب و هوایی نیز گفتگو کردند.

سران کشورهای عضو گروه هشت روز جمعه 18 خرداد،به رایزنی های فشرده خود درباره مسائل مختلفی از جمله برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، اوضاع عراق، افغانستان، دارفور، کوزوو و بحث گازهای گلخانه ای با صدور بیانیه ای درهایلیگن دام آلمان به کار خود پایان دادند.