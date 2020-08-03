دستگیری حفار غیرمجاز در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: روز گذشته در پی گزارش واصله مبنی بر حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای تاریخی شهر ایلام، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری نیروی انتظامی استان در یک عملیات غافلگیرانه حفار غیرمجاز را دستگیر کردند.

وی افزود: از متهم یک دستگاه فلزیاب و ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد. متهم پس از تشکیل پرونده به همکاران انتظامی تحویل و سیر مراحل قضایی این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی‌فرهنگی ممنوع است و متهمان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند، اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط می‌شود.