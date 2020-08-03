کپسول اسپیس ایکس فضانوردان را به سلامت به زمین رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ۲فضانورد ناسا پس از گذراندن ۴۵ روز در ایستگاه فضایی بین المللی با موفقیت روی زمین فرودآمدند.

داگلاس هارلی و رابرت بنکن که ۳۰ می همراه کپسول کرو دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرده بودند، روز گذشته در آب های خلیج مکزیک فرود آمدند. سرعت کپسول حامل آنها هنگام ورود به اتمسفر زمین از ۲۸ هزار کیلومتر برساعت به ۳۵۰ و در نهایت ۲۴ کیلومتر بر ساعت رسید و با کمک چتر نجات روی آب فرود آمد.

هارلی درباره این سفر گفت: این سفر یک ادیسه جالب بود.

در مراسم استقبال این فضانوردان، خانواده شان و الون ماسک نیز حضور داشتند.

ساخت کپسول کرو دراگون توسط شرکت اسپیس ایکس بخشی از برنامه تجاری سازی پروازهای فضایی ناسا است.

در حقیقت عملیات پرتاب کپسول که دمو ۲ نام گرفته، نخستین ماموریتی بود که پس از ۱۰ سال از خاک آمریکا به فضا انجام می شد. پیش بینی می شود ناسا پس از انجام موفقیت آمیز این ماموریت به اسپیس ایکس اجازه می دهد فضانوردان را به فضا ببرد.