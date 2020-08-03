به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی و معاون منابع انسانی سازمان و کارشناسان از آزادراه تبریز- سهند با اعلام این مطلب گفت: بیش از ۵۰ درصد تملک اراضی آزاد راه در طول ۲ سال انجام گرفته و بزودی شاهد بهرهبرداری از آن خواهیم بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این بازدید گفت: مجموعه اقدامات و وسعتکاری که در شهر جدید سهند انجام گرفته برایم جالب بود و نتیجه همدلی و تلاش شرکت عمران شهر سهند است.
داود بهبودی افزود: در شرایطی که همه اظهار میدارند اعتبار نیست، رکود است و در شرایط کرونایی قرار گرفتهایم، ولی در بازدید ارزشمندی که از شهر جدید سهند داشتیم، شهر را در قالب «کارگاه عمرانی» مشاهده کردیم.
وی با اشاره به اینکه پروژههای بزرگ و کوچک با سرعت بیشتری در حال انجام میباشند گفت: در چنین شرایط کرونایی، عوامل اجرایی را پای کار آوردن هنر بوده و کار با ارزشی است که در شهر جدید سهند به وضوح نمایان است.
بهبودی گفت: اقدامات زیربنایی در شهر سهند انجام یافته و از ان جمله میتوان به آزادراه تبریز- سهند اشاره کرد که بزودی شاهد به ثمر نشستن آن خواهیم بود.
وی افزود: خوشبختانه عقب ماندگیهای تاریخی گذشته در طول این ۲ سال جبران شده که امید داریم بهرهبرداری از آن نقطه عطفی در تاریخ شهر جدید سهند باشد.
وی گفت: مجموعه خدمات و رویکرد باغ ویلا که برای شهر تعریف شده، بافت شهری و جمعیتی را متحول نموده و این شهر را به پایگاه گردشگری استان در مسیر کندوان تبدیل خواهد کرد.
وی افزود: چالشهای پیش رو همچون کمبود امکانات و مسائل آموزشی و اجتماعی با بهرهبرداری از پروژهها و نشستهای مشترک رفع و جذب منابع را سبب خواهد شد.
رضیمنش فرماندار شهرستان اسکو نیز در این دیدار گفت: تعامل سازنده بین شرکت عمران شهر سهند و نهادها و ادارات مختلف توسعه شهر را سبب شده است.
وی همچنین گفت: قابلیت سرمایهگذاری در شهر جدید سهند بالا بوده که با بهرهبرداری از پروژههای تعریف شده و دهکده ورزشی، شهر جدید سهند را به قطب گردشگری تبدیل خواهد شد.
وی با گلایه از کمبود اعتبارات در شهر جدید سهند افزود: علیرغم جمعیت ۱۴۰ هزار نفری شهر جدید سهند و کمبود امکانات در شهر، شرکت عمران کمبودها و نواقصات را جبران کرده و ضرورت دارد به مسائل و مشکلات شهر نیز اهتمام ویژه داشت.
نظر شما