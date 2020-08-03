۸ شب ساعت مورد علاقه سارقان منازل/ راهکارهای پلیس برای کاهش سرقت

سرهنگ ضرغام آذین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سارقان معمولاً ساعت ۸ شب را برای سرقت از منازل انتخاب می‌کنند، شیوه کار آنها هم به این صورت است که خانه‌ای را زیر نظر می‌گیرند و به عنوان مثال زنگ خانه را می‌زنند اگر کسی در را باز نکرد مطمئن می‌شوند آن خانه خالی است و اقدام به سرقت می‌کنند.

وی افزود: افراد برای جلوگیری از سرقت منازل می‌توانند از نگهبانان محله کمک بگیرند و همچنین می‌توانند از وسایل محافظتی بر روی در و پنجره‌های منازل استفاده کنند، چرا وجود وسایل حفاظتی ورود سارق را به منزل سخت کرده و او را با اتلاف وقت مواجه می‌کند و با توجه به گشت‌های شبانه روزی پلیس در غرب پایتخت می‌توان گفت با این وسایل حفاظتی ورود سارق به منازل آنقدر زمان بر می‌شود که مأموران در فاصله بین دو گشت می‌توانند فرد مشکوک را مشاهده و او را مورد بررسی قرار دهند.

آذین افزود: به عنوان مثال چند شب گذشته در منطقه فعالیتی ما مأموران مشاهده می‌کنند خودرویی در مناطق آلوده (مناطقی که مشکوک به سرقت و جرم است) در حال پرسه زنی است و به تناسب احتمال جرم به آن خودرو مشکوک می‌شوند.

رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس گفت: بعد از زیر نظر گرفتن خودروی مشکوک مأموران مشاهده می‌کنند افراد حاضر در این خودرو در حال بررسی خانه‌هایی هستند که استحکام کافی از نظر سرقت ندارند و دستور ایست به آن خودرو می‌دهند.

سرهنگ آذین ادامه داد: بعد از تعقیب و گریز ۷۰ کیلومتری با استفاده از قانون به کارگیری سلاح مأموران به سمت لاستیک خودروی مشکوک شلیک و متهم را دستگیر می‌کنند. این متهم به ۱۲ سرقت از منزل به همین شیوه اعتراف می‌کند.

افرادی که خانه‌هایشان در کنار اتوبان هست بیشتر دقت کنند

وی تصریح کرد: البته در مورد دیگری دو سارق حرفه‌ای که به همین صورت در حال سرقت از منازلی بودند که در لبه اتوبان قرار داشتند، دستگیر می‌شوند.

سرهنگ آذین گفت: شیوه این سارقان اینگونه بوده که خانه‌هایی که در لبه اتوبان قرار دارند را برای سرقت انتخاب می‌کنند و بعد از سرقت فوراً از طریق اتوبان فرار می‌کنند که البته ما با تدابیری که در محل اتخاذ کرده‌ایم دست سارقان را برای این مدل از سرقت‌ها بسته‌ایم.

رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس گفت: گشت‌های شبانه ما در اتوبان‌هایی که یک طرف آن واحد مسکونی قرار دارد فعال است و این مناطق بیشتر از دیگر مناطق مورد رصد قرار می‌گیرند تا سارقان نتوانند از این فرصت سوءاستفاده کنند.

وی در پایان گفت: البته بعد از تعقیب و گریز ۴۰ دقیقه‌ای این سارقان توسط عوامل گشت کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در اتوبان‌های بزرگ تهران و بعد از اینکه این سارقان نیمی از تهران را دور می‌زنند دستگیر می‌شوند و به ۱۵ مورد سرقت اعتراف می‌کنند.