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۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۱۱

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان:

فروشنده بذر تقلبی در دزفول به بیش از یک میلیارد ریال محکوم شد

فروشنده بذر تقلبی در دزفول به بیش از یک میلیارد ریال محکوم شد

اهواز- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از محکومیت بیش از یک میلیارد ریالی فروشنده بذر تقلبی در دزفول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله بیرانوندی در خصوص این خبر اظهار کرد: پس از ارسال گزارشی مبنی بر شکایت تعدادی شکاک برای فروش بذر تقلبی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول، رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی دزفول وارد رسیدگی پرونده شد.

وی افزود: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم و بلا وجه بودن، وی را به مبلغ یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال در حق دولت و مبلغ یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در حق شاکیان محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بیان کرد: این رأی پس از سیر مراحل قانونی برای اجرا به اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول ارجاع شد.

وی در پایان گفت: سامانه اینترنتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکوائیه‌های هم استانی‌های گرامی است.

کد مطلب 4989758

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