فروشنده بذر تقلبی در دزفول به بیش از یک میلیارد ریال محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله بیرانوندی در خصوص این خبر اظهار کرد: پس از ارسال گزارشی مبنی بر شکایت تعدادی شکاک برای فروش بذر تقلبی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول، رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی دزفول وارد رسیدگی پرونده شد.

وی افزود: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم و بلا وجه بودن، وی را به مبلغ یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال در حق دولت و مبلغ یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در حق شاکیان محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بیان کرد: این رأی پس از سیر مراحل قانونی برای اجرا به اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول ارجاع شد.

وی در پایان گفت: سامانه اینترنتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکوائیه‌های هم استانی‌های گرامی است.