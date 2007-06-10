امان الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت : در حال حاضر 20 پروژه تخریب و بازسازی مدارس استان قم با زیربنای 40 هزار مترمربع و 215 کلاس درس از محل اعتبارات ویژه تخریب و بازسازی مدارس فرسوده کشور در دست اجراست که عملیات این پروژه‌ها تا مهرماه سال جاری به اتمام می‌رسد.



وی با بیان این‌که همچنین عملیات تخریب و بازسازی 70 مدرسه دیگر از اعتبارات ملی، استانی و مردمی در قم در حال اجرا است افزود : از این تعداد 40 پروژه تکمیل و تا مهرماه امسال تحویل سازمان آموزش و پرورش می‌شود.



عباسی زیربنای 70 پروژه مذکور را 98 هزار و 200 مترمربع عنوان کرد و در خصوص اتمام عملیات اجرایی این مدارس خاطرنشان کرد : ‌عملیات تخریب و بازسازی 30 پروژه دیگر نیز با اختصاص اعتبارات لازم، به مرور زمان انجام می‌شود.



وی همچنین از افتتاح مرکز پیش دانشگاهی رضوان به عنوان اولین پروژه از طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده در قم خبر داد و اظهار داشت : این پروژه در زمینی به مساحت هزار و 820 مترمربع و بازیربنای هزار و 950 مترمربع در 3 طبقه و 13 کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.



عباسی ادامه داد : این مرکز دومین پروژه طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده در کشور است.



وی هزینه تخریب و بازسازی مرکز پیش دانشگاهی رضوان قم را حدود 450 میلیون تومان اعلام کرد و افزود : این مرکز دارای پنج کارگاه و سالن جلسات و نمازخانه 165 متر حصارکشی و هزار و 250 مترمربع محوطه سازی می‌باشد که عملیات اجرایی آن طی 7 ماه انجام شده است.

