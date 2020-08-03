ابعاد شخصیتی امام راحل برای نسل جوان بازگو و تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: این نهاد مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های تبلیغی، فرهنگی و برگزاری مراسم‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه‌های مختلف حامی نظام و انقلاب بوده‌اند و ما باید قدردان این حضور مردم باشیم، تصریح کرد: این ملت همیشه در صحنه هستند که نظام را در همه مراحل یاری و کمک می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه حضور مردم در مراسم تشییع پیکر و شهادت حاج قاسم سلیمانی را دیدیم که چگونه بدون اعلام قبلی در خیابان‌ها حضور یافتند، افزود: تنها چند ساعت پس از شهادت حاج قاسم شاهد حضور و عزاداری بی نظیر مردم انقلابی در خیابان‌ها بودیم.

حجت الاسلام حیات الغیب با اشاره به اینکه این شهدا تربیت یافتگان مکتب امام راحل و رهبر معظم انقلاب بودند، گفت: متأسفانه هنوز آنچه که در خصوص ابعاد شخصیتی امام راحل لازم است را به جوانان انتقال نداده‌ایم و در این خصوص قصور و کوتاهی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، وزارت علوم و وزارت ارشاد بایستی در راستای تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و نظریات ایشان اقدام کرده و سر فصل‌هایی را در کتب درسی در نظر بگیرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: هنوز ابعاد فراوانی از شخصیت امام راحل برای مردم به ویژه جوانان بازگو نشده است.