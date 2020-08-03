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۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان:

ابعاد شخصیتی امام راحل برای نسل جوان بازگو و تبیین شود

ابعاد شخصیتی امام راحل برای نسل جوان بازگو و تبیین شود

خرم‌آباد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بایستی در مسیر معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) و نظریات ایشان قدم بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: این نهاد مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های تبلیغی، فرهنگی و برگزاری مراسم‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه‌های مختلف حامی نظام و انقلاب بوده‌اند و ما باید قدردان این حضور مردم باشیم، تصریح کرد: این ملت همیشه در صحنه هستند که نظام را در همه مراحل یاری و کمک می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه حضور مردم در مراسم تشییع پیکر و شهادت حاج قاسم سلیمانی را دیدیم که چگونه بدون اعلام قبلی در خیابان‌ها حضور یافتند، افزود: تنها چند ساعت پس از شهادت حاج قاسم شاهد حضور و عزاداری بی نظیر مردم انقلابی در خیابان‌ها بودیم.

حجت الاسلام حیات الغیب با اشاره به اینکه این شهدا تربیت یافتگان مکتب امام راحل و رهبر معظم انقلاب بودند، گفت: متأسفانه هنوز آنچه که در خصوص ابعاد شخصیتی امام راحل لازم است را به جوانان انتقال نداده‌ایم و در این خصوص قصور و کوتاهی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، وزارت علوم و وزارت ارشاد بایستی در راستای تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و نظریات ایشان اقدام کرده و سر فصل‌هایی را در کتب درسی در نظر بگیرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: هنوز ابعاد فراوانی از شخصیت امام راحل برای مردم به ویژه جوانان بازگو نشده است.

کد مطلب 4989914

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