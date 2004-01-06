رييس فدراسيون جهاني كوراش از ميزباني شايسته ايران تشكر كرد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون جودو در اين پيام آمده است: "در اين دوره از مسابقات از نظر برگزاري بهترين رويداد سال 2003 محسوب مي شود و بنده عقيده دارم كه اين تورنمنت زمنيه تحريك و تشويق مناسبي در جهت توسعه كوراش در سطح آسيا بوده است. شخصا از شما و همكارانتان به خاطر برگزاري شايسته اين مسابقات با رعايت استانداردهاي بالا قدرداني مي كنم".

همچنين "يوسف اف" از انتصاب محمدرضا نصير نژاد به عنوان رييس كميته داوران فدراسيون جهاني كوراش ابراز خرسندي نموده و انتخاب ايشان را به فدراسيون جودو تبريك گفت.

گفتني است مسابقات آسيايي كوراش در تاريخ 27 آذر ماه با حضور 16 تيم در سالن شهيد افراسيابي برگزار شد كه در نهايت تيم ملي ايران به عنوان قهرماني رقابتها دست يافت.